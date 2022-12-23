結合冬至與耶誕 深坑區土庫里老人共餐慶祝10周年

新北市深坑區土庫里老人共餐邁入10周年，深坑里長聯誼會長高太郎結合冬至時令和耶誕節元素，為長輩舉辦10周年慶，不僅由長輩搓湯圓、扮山伯英台遊西湖演歌仔戲、跳山地舞，高太郎還扮起耶誕老公公，發送小禮物給前來參加的幼兒和高齡長輩，度過一個東西文化融合、老幼共榮的溫馨餐會。

10周年慶不僅推出三層大蛋糕，還由長輩自己動手搓湯圓，在寒冬之際，來一碗自己做的冬至圓，每位長輩臉上都洋溢著笑容。大家邊共餐邊欣賞千山傳藝坊歌仔戲。

位在活動中心樓下的幼兒園，也在老師的帶領下，上樓與長輩同歡，高太郎扮起聖誕老公公，拿著大紅袋，一一致贈禮物。高太郎說，土庫社區要邁向下一個10年共餐，給長輩帶來最大的幸福。

社會局副局長許秀能表示，土庫里是最早響應新北市老人共餐之一，高太郎非常用心，除了固定的每周共餐，還會利用像是元宵節、清明節、端午節、中秋節等傳統節日，揪長輩一起動手搖元宵、做鼠麴粿等，尤其有志工隊長蔡美鳳帶領一群熱心志工幫忙做飯，讓長輩每次共餐都非常開心。侯友宜市長也常來土庫里關懷長輩，與長輩一起共餐。