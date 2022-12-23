林奕華2月才任副市長 蔣萬安：千軍易得、一將難求

國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，但會到明年2月再轉換至北市府服務，立委缺額不再補選。對此，國民黨台北市長當選人蔣萬安上午受訪指出，他找副市長的考量非常簡單，就是符合市民期待，也能帶給市府團隊最大助力 所謂千軍易得、一將難求，林奕華就是最適合的人選。

蔣萬安說，就像李四川，對工務非常專精，也有非常好的溝通協調能力和完整的行政歷練，他的專業親切，受人敬重的特質，就是他三顧茅廬要李四川出來為台北市民打拚，而林奕華長期耕耘教育議題，也當過多屆台北市議員，以及 台北市、新北市的教育局長、立法委員，對市政的熟悉，無人能出其右，同時又有豐富的行政經驗，能協助台北市政府團隊持續和社會對話溝通。

蔣萬安表示，林奕華在這一個月任交接小組召集人，有守有為，對於台北市重大建設的方向細節都非常清楚，可以馬上上手，林奕華、李四川就是最適合的副市長人選。

外界認為找現任立委加入小內閣，是不是凸顯國民黨人才斷層？蔣萬安說， 這不只為台北市找到最好人才，同時也是讓人才適才適所，也讓人才流動，讓世代傳承、世代共榮。

媒體也問蔣萬安，林奕華2月上任，會不會擔心這段期間台北市只有一位副市長？蔣萬安說，別忘了還有非常豐富經驗的副市長李四川，這段時期可以將相關業務推動得非常順暢。