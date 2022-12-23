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板橋435藝文特區 五特展體驗複合韻味

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
藝術家吳品臻作品《徑間》。圖／新北市文化局提供
藝術家吳品臻作品《徑間》。圖／新北市文化局提供

新北市板橋435藝文特區年末展出五檔展覽，包括油畫、工筆畫、壓克力、版畫、攝影與現成物等多樣化使用媒材和作品類型，即日起至在435園區開始展覽，民眾可一次體驗複合媒材的韻味與特性。

展覽包括莊惠祺工筆畫創作師生聯展「心田」，本月14日至112年1月16日於萬板館展出。展出數件正方形作品，象徵「田」字。在這一方天地中，每一位創作者用心耕耘屬於自己的風景，期許觀者走入阡陌之間，花香隨風撲鼻而來。一筆一畫、一草一木，處處有大美。

藝術家吳品臻個展「徑間」，將於光復館展出至12月27日。吳品臻以油彩、畫布創作，在途徑間搜羅不同面向的「地方景觀」，藉以探索地方與非地方間相互影響之下，衍伸出的文化及歷史痕跡。

藝術家黃麗君個展「音樂性的共感」，將於華翠館展出至12月29日，此展繪畫作品使用了壓克力、鉛筆、炭精筆、牛奶筆與自來水筆等。黃麗君透過音樂的概念探索潛意識空間提取宇宙信息創作，在體悟音樂性與生命本質的實踐過程，嘗試實現宇宙韻律的聯想和另一種真實的可能。

新北市攝影學會「2022年會員影展暨新北獎展覽」，於12月14日至29日浮洲館展出。學會自2019年起，每年皆在435園區舉辦會員作品聯展，展出作品數量逐年增加，今年有多達80多件攝影作品參與展出。

藝術家陳韻涵個展「奇家厝」，12月15日至12月28日於華江館展出。此展作品媒材包含版畫與現成物等。陳韻涵現今創作關注於生活場景與物件，例如通勤途中所見的盆栽、鐵窗與水溝蓋等。同時夾雜個人的民俗奇想，例如開著神明燈花的螃蟹蘭。將個人情緒投射於質變的生物、轉換為平面創作，讓不安的情緒與生活和平共處。

莊惠祺工筆畫創作師生聯展「心田」12月14日至112年1月16日於萬板館展出。圖為莊惠祺作品《團團圓圓》。圖／新北市文化局提供
莊惠祺工筆畫創作師生聯展「心田」12月14日至112年1月16日於萬板館展出。圖為莊惠祺作品《團團圓圓》。圖／新北市文化局提供

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