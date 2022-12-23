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克服身體勤學不倦 肌肉萎縮仍成滾球國手

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
黃瀅芝(前排左)今年成為地板滾球比賽國手，出國比賽。圖／新北市教育局提供
黃瀅芝(前排左)今年成為地板滾球比賽國手，出國比賽。圖／新北市教育局提供

近年來新北市持續關懷訪視新北市境內總統教育獎得主，其中 2007年就讀直潭國小時獲得獎的黃瀅芝，因罹患先天性肌肉失養萎縮症，身體萎縮使雙手無法使力，僅能坐輪椅依靠腳的動作過生活，勤學的她自學有成擔任2018亞太區地板滾球公開賽英文司儀，今年更成為國際地板滾球大賽的國手兼旅途翻譯，樂觀上進的生活態度成為各界榜樣。

教育部總統教育獎已邁入第22個年頭，近年來新北市持續關懷訪視居住在新北市或在新北市就學的78位得獎者後續發展。今年迄今共關懷約10位得獎者，感佩他們對生命的熱情及面對挫折不斷奮鬥的態度，並給予支持與協助。

羅聖皓現就讀亞東科大行銷系，2014年就讀中山國小六年級時獲總統教育獎，幼時因腦性麻痺導致肌肉萎縮，雙腳行動不便，但他不僅勤於舉啞鈴復健減緩退化，更積極準備書記官考試，隨身攜帶法典翻閱。他感謝求學階段新北市師生溫暖的支持，為回饋國家社會，希望未來能成為檢察官維護校園及社會正義。

林品含現就讀臺大生物產業傳播暨發展學系，2016年就讀新埔國中三年級時獲得總統教育獎，曾因急性骨髓性白血病性命垂危，在母親和親友、醫護人員的陪伴下她住院數個月換髓活下來，她更積極珍惜生命努力學習，一路從北一女畢業後考上台大，現在的她最想幫助病友、鼓勵所有學弟妹堅持不放棄，活出生命的價值。

2005年就讀崇光女中獲得總統教育獎的陳芯瑤，曾因眼癌而失去一隻眼睛，但熱愛藝術的她持續努力，自臺藝大工藝設計系畢業後創立Dodo工作室，創作出精巧獨創的生活陶瓷器皿，廣受歡迎。樂觀的她說，阻力也是助力，學會跟自己有限的視力相處，也感恩自己所擁有的，祈願把幸福送給更多罕見疾病病友。

2007年就讀直潭國小時獲得總統教育獎的黃瀅芝，因罹患先天性肌肉失養萎縮症，只能依靠輪椅移動，身體萎縮使雙手無法使力，僅能依靠腳的動作過生活，勤學的她跟照顧她的外籍朋友練習說英文，自學有成，不僅擔任2018亞太區於新北市舉辦的地板滾球公開賽英文司儀，今年更成為國際地板滾球大賽的國手兼旅途翻譯，目前她以居家辦公的方式擔任企劃等業務工作，她謙虛地說，自己能回報給家人和社會的就是照顧好自己，發揮最大的效能不讓別人擔心。

教育局長張明文表示，新北教育是親師生共同成長的大家庭，感恩孩子的家長為了孩子無悔付出，教育局和學校師長也將持續努力無私付出，陪伴面對困境仍懷抱希望、奮鬥不懈的孩子，全力支持為了夢想投入青春的學子。

林品含返回校園鼓勵學弟妹堅持不放棄，活出生命的價值。圖／新北市農業局提供
林品含返回校園鼓勵學弟妹堅持不放棄，活出生命的價值。圖／新北市農業局提供

腦性麻痺

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