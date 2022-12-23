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推動土石流自主防災 新北今年辦29場推演及演練

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市土石流自主防災社區已推動85里。圖／新北市農業局提供
新北市土石流自主防災社區已推動85里。圖／新北市農業局提供

為加強民眾對土石流災害認識，新北市農業局推動土石流自主防災社區，目前獲水土保持局17處銅質社區認證及1處銀質認證。今年並辦理24場次自主防災社區兵棋推演及5場次自主防災社區實作演練，走入社區防災教育深化民眾對土石流災害認識。

汐止區長青里位於汐止區五指山，轄內有1條土石流潛勢溪流，今年長青里在翠柏新村老人安養中心辦理自主防災社區演練，結合土石流災害、震災、火災等複合式災害演練。

長青里長陳建興表示，配合農業局、消防局與社會局共同演練疏散與收容，再依不同災害所需擴增演習項目，擬定複合式災害演練腳本。如豪雨來臨前架設雨量筒以監控雨量、豪雨時巡查野溪水流情形、封橋封路等。

新北市農業局今年也強化社區的設備，如雨衣、雨鞋、手電筒與無線對講機等，供土石流避難編組成員使用，能使社區安全再加一層防護。新北市農業局表示，新北市土石流自主防災社區已推動85里，希望持續推動將土石流自主防災社區完成覆蓋率達90%以上，透過不斷地走入社區宣導來強化社區的防災意識。

土石流

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