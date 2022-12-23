蔣萬安就職前最後一波人事 立委林奕華任副市長

台北市長當選人蔣萬安面對小內閣屢提「悶飯說」，今公布最後一波人事名單。另一位副市長由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任；競選團隊幕後操盤手政大教授俞振華，擔任研考會主委。

蔣萬安今發布第四波10位小內閣人事，其中，立法委員林奕華出任副市長、前高雄市勞工局長王秋冬擔任副秘書長、宜蘭縣政府教育處長王泓翔接任體育局長，新任產發局長為年僅38歲的幕僚陳俊安；另政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授俞振華任研考會主委，衛生局長一職則由現任副局長陳正誠任代理局長。

林奕華為現任立法委員，過去曾任新北市政府教育局長、台北市政府教育局長，以及台北市第八、九、十、十一屆市議員；蔣萬安指出，林奕華長期深耕教育議題，與教育界及各教育團體、家長團體都非常熟識，更兼具行政及民代經驗，對市政非常嫻熟，其出色的溝通能力，有助市府團隊與議會、社會順暢對話。

蔣萬安也說，這一個月來，林奕華擔任交接小組召集人，對所有重大建設的方向、細節都已非常清楚、能馬上上手，絕對是好的副市長人選。

蔣萬安說，新任副秘書長王秋冬曾任台中市三屆市議員、台中市政府民政局長、行政院中部辦公室副執行長、高雄市政府勞工局長，同樣是兼具市政及民代、地方及中央經歷的「公務熟手」，更曾順利推動台中縣市合併升格直轄市，並於改制後迅速整合各項民政法令、各區行政生態及業務運作，使各項行政作為及市政服務步入常軌，未來也定能協助北市各項市政順暢運作。

新任體育局長王泓翔過去歷經宜蘭縣教育處長、新北市政府體育處副處長、新北市政府教育局科長及督學、教育部終身學習司專員、台北市政府教育局股長及科員。蔣萬安表示，王泓翔從基層做起、歷練完整，擔任新北市體育處副處長期間，曾任2017年台北市世界大學運動會新北市場館總經理及選手村執行秘書，並協助督導完成新北五座國民運動中心啟用及營運事宜。

蔣萬安也說，王泓翔任職宜蘭縣期間，協助完善輕艇、羽球、排球、棒球等運動重點項目三級人才培育、督辦完成冬山河水上運動訓練中心等重大體育工程，接下來絕對能借重其專業，讓台北市的體育業務發展更順遂。

蔣萬安說，新任產發局長陳俊安為幕僚出身，過去曾先後任職於臺北市議會、立法院及國民黨中央政策會，且立法院任職期間，對立法院經濟委員會相關部會業務、議題著墨甚深，了解產業發展及未來能源轉型所面對課題；此外，其長期在民意機關的歷練，更能從市民的角度出發、了解市民的需求，真正做到「服務型政府」的理念。

蔣萬安表示，去年從中央黨部政策會延攬時任政策研究部主任的陳俊安加入團隊後，舉凡各大傳統市場走訪、商圈拜會及產業座談交流，都借重陳俊安的經驗及所長，讓自己能更快了解各產業、團體面臨到的問題與困境，以及可行的解決方法；相信未來擔下產發局重任，陳俊安更能無縫接軌落實各項競選政見，讓台北持續走向國際級的一流城市。

研考會主委由俞振華出任。俞振華為現任政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授，研究專長包括民意調查、選舉與投票行為、公共政策分析及美國政治，也曾任桃園市研考會委員、臺中市研考會委員，是蔣萬安競選期間的核心智囊。

蔣萬安表示，俞振華的學術專業與實務經驗兼具，擅長解讀民意與民眾行為，有助市府了解民間需求，進而規劃市政方向貼近民意；而選舉期間的密切合作，他與團隊有絕佳的默契，是相當適合的人選，相信對市政推動的進度掌握與效率提升，會有顯著的助益。

原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。巴干．巴萬是賽德克族抗日英雄莫那魯道的外曾孫女，擁有政大民族學碩士的專業背景，熟悉民族文化論述，自2000年至2012年的十二年間，擔任原民會的原住民服務員，對原住民基層相關業務非常了解，兼具專業、行政經驗與基層歷練，未來將持續推動2021年開辦的線上族語教學、台北那魯灣文化節等，將族群價值的認同與主體性的建立視為重要的使命，表現台北多元自由的族群文化特色。

徐世勳曾任松山、信義區市議員，為國立交通大學管理科學所博士候選人，現為台北市客委會主委。徐世勳任內積極推廣客家文化，善用客家文化主題公園、客家農場等硬體建設，結合各種節慶活動、出版物、靜態展覽、市集等， 讓客家文化以各種不同的型態，呈現在台北的生活中。蔣萬安表示，徐世勳的能力有目共睹，希望他持續帶動客家族群在台北的深層底蘊，有更多元的表現。

自來水處處長由范煥英出任。范煥英為台大農業工程學系機械組學士，現任臺北自來水事業處工程總隊總隊長，曾於2021年獲行政院全國水利傑出貢獻奬一大禹奬。蔣萬安說，范煥英是台北市資深績優的水利建設人才，長期投入自來水基礎建設推動與改善工作，穩定雙北地區供水、維護用水水質、節省水資源；未來將借重范煥英的經驗與專業，持續推動自來水事業發展及業務資訊化，提升作業效率與服務品質，奠定自來水事業永續發展。

公訓處長由何雅娟擔任。何雅娟有國立師範大學工業教育學系博士背景，曾任臺北市政府參事、臺北市教育局副局長、主任秘書、科長、督學、臺北市教研中心主任、國立科學教育館組組主任、臺北市立兒童交通博物館組員、臺北市立托兒所保育員及組長，教育行政經歷完整，定能帶給公訓體系完善的規劃。