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熊好券2.0難登錄 游淑慧、柯文哲互嗆

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
熊好券推出終極加碼，議員質疑預算超支。本報資料照片
熊好券推出終極加碼，議員質疑預算超支。本報資料照片

台北熊好券2.0推出終極加碼，市長柯文哲挨批卸任前大撒幣，台北市議員游淑慧還批，若其中有問題不排除送監察院。柯文哲昨反嗆，不要享受完好事，再去告監察院，游淑慧再回嗆「所以沒有用就可以告嗎？」她就是一次都沒有用過，因為連登錄都有困難。

游淑慧認為，熊好券大撒幣，造成預算超支，要送監察院調查，柯文哲昨說「先問她有沒有刷？使用了？不要享受完好事再去告監察院。」

游淑慧指出，去年曾協助柯市長行銷熊好券，還應柯市府的邀請扮演韓劇魷魚遊戲的娃娃。既然幫忙行銷，當然也要響應登錄和參與，誰知道她登錄時，就遇到「台北通」掉漆，系統承載過大流量，無法登入，試過幾次後放棄。「這就是柯市政，只講噱頭和話題，但執行總是粗糙又掉漆。」

游淑慧也說，這次熊好券終極加碼，規畫那麼混亂，她反問柯文哲「你自己有沒有用，來得及用嗎？」柯市長卸任前才撒幣，推了這個政策，錢花公帑，人情他做，但卻讓下任市長來善後。

北市資訊局指出，北市去年推出熊好券時，系統卻顯示登入失敗，是因使用量過大，所以速度較慢，並非系統異常或當機，需要等待，但只要在期間內登記即可。

資訊局指出，至於這次終極加碼，雖然出現請民眾再耐心等待的倒數畫面，是請民眾稍等，並非當機。其實民眾反映熊好券登入使用不便的情形，已經很少了。

游淑慧 柯文哲 監察院

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