柯自打成績best 藍綠批沒太多實績

台北市長柯文哲昨辦「永續台北、向未來交棒」就職8周年記者會，柯文哲在台上寫下「正直誠信」4字感言，對於給自己8年來打幾分？柯文哲說，沒有辦法再更好，已經「很好、best」，不要說100分，他覺得分數很高。藍綠議員都認為，8年政績要問台北市民，但卸任在即仍沒有太多實績。

柯文哲昨說明這8年來的市政工作與成果，其中有北市府6位局處首長上台分享自己的心情，顯得離情依依，其中柯文哲重要幕僚的觀傳局長劉奕霆，發表感言時更一度哽咽說不出話。

對於有什麼建議給下任市長以及最急迫要做的事？柯文哲說，市政沒有什麼叫急迫不急迫的，移交都很清楚，有25項移交，8年下來唯一沒有解決的是公共設施保留地，雖然台北市大部分的困難問題他都解決掉，就這條沒有辦法，要2兆預算才能夠解決。

至於8年分數，柯文哲說，成績是給別人打的，他們只是盡力而已，市府這團隊還不錯，不過因政治性很低，大部分都是事務官，這也是很特殊文化，超過3分之2局長都是事務官出身的，大概在其他政府不太可能。

柯文哲指出，前總統李登輝常告訴他說，40年沒有解決的問題，不要妄想4年可以解決。但是他認為現在不做，40年後還是一樣。不可能期望一天可以改變這個國家，但是也不能什麼事都不做，只要每天解決一點小問題，累積起來就會是這座城市巨大的進步。

國民黨市議員游淑慧指出，柯文哲的8年成績要問台北市民，但市長滿意度調查，柯文哲連續拿了幾次吊車尾？已經有專屬他的吊車尾寶座，鴻海創辦人郭台銘駡政府官員的「廟堂之上，朽木為官」，也可以送他。

民進黨台北市議員許家蓓指出，柯文哲市長任內口號喊得漂亮，但有的市政實際推進有限，例如，柯任內提出TOD及EOD，迄今仍沒有太多實績，任內提出的大型都市計畫願景，僅西區門戶計畫讓市民較有感，其餘進度緩慢，無法解決北市都市發展議題。