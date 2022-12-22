聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／蔣萬安小內閣明最終「掀鍋」 林奕華任北市副市長

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長當選人蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長當選人蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

台北市長當選人蔣萬安面對小內閣屢提「悶飯說」，明將公布最後一波人事名單。據悉，另一位副市長確定由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任；競選團隊幕後操盤手政大教授俞振華將任研考會主委。

據瞭解，蔣林雙方在競選期間培養互信關係，且敦請林奕華出任，剛好可與另一位副市長李四川在年齡與性別上互補，且林奕華曾任北市議員，熟稔議會運作，又有雙北教育局長經歷，熟悉教育、文化等領域，屆時可與李四川的工務專長相輔相成。

蔣萬安競選以來的決策核心是辦公室主任顏邦峻、政大教授俞振華和蔣的大姊蔣蕙蘭，外界稱之為「鐵三角」。此次研考會主委由俞振華擔任，顯見蔣萬安與俞振華兩人的好默契，俞振華未來將扮演「軍師」的角色來輔佐蔣萬安北市的重大建設。

至於林奕華接任副市長後，她所任職的立委（大安區）恐要進入補選，不過若林奕華打算在明年2月1日後再辭立委，根據公職人員選罷法立委的「剩餘任期」如果不到1年，就不必補選，就看蔣萬安與林奕華如何規畫安排。

另外，宜蘭縣府教育處長王泓翔將接掌北市體育局長，他本月20日已到北市參加大巨蛋交接會議，昨天上午也向宜蘭縣議長張建榮報告，隨即請假。

林奕華 台北市長 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安向宜蘭借將 教育處長王泓翔將接掌北市體育局長

薛瑞元質疑郭台銘是BNT推銷員 蔣萬安批小人之心

蔡詩萍早知深藍恐不滿 蔣萬安一句話「幫你扛」安了心

蔣萬安聽取大巨蛋簡報 有信心拚一年內試營運、完工啟用

相關新聞

獨／蔣萬安小內閣明最終「掀鍋」 林奕華任北市副市長

台北市長當選人蔣萬安面對小內閣屢提「悶飯說」，明將公布最後一波人事名單。據悉，另一位副市長確定由市政交接團隊召集人、國民...

柯文哲卸任倒數…公共工程金質獎北市府9件獲獎 稱冠六都

台北市長柯文哲任期倒數，行政院公共工程委員會舉辦「第22屆公共工程金質獎」得獎名單出爐，全國共100件工程參選「公共工程...

宜蘭教育處長不回應是否進北市小內閣 卻遭直擊人在這

蔣萬安布局小內閣向宜蘭縣借將，縣政府教育處長王泓翔前往台北市政府接掌體育局局長，消息被媒體報導後，王泓翔對此不予回應，他...

湳雅夜市旁公館溝飄惡臭 新北：汙水接管2023年6月完工

新北市公館溝因板橋、土城人口移入，大量生活汙水排入，成為一條臭水溝。公館溝其中一段流經湳雅夜市，市集汙水未經處理就排入，...

北市衛生局公布4大項抽驗結果 19件不符規定

台北市政府衛生局今天公布抽驗結果，包含20件餐飲業油脂類產品反式脂肪酸標示、26件市售食品塑化劑含量監測、49件生鮮蔬果...

新北耶誕環保挖寶後天開賣 消費集點抽iPhone14

耶誕節即將到來，新北市環保局將於平安夜24日周六下午2時至8時，在新北市民廣場舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。