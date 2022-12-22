獨／蔣萬安小內閣明最終「掀鍋」 林奕華任北市副市長

台北市長當選人蔣萬安面對小內閣屢提「悶飯說」，明將公布最後一波人事名單。據悉，另一位副市長確定由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任；競選團隊幕後操盤手政大教授俞振華將任研考會主委。

據瞭解，蔣林雙方在競選期間培養互信關係，且敦請林奕華出任，剛好可與另一位副市長李四川在年齡與性別上互補，且林奕華曾任北市議員，熟稔議會運作，又有雙北教育局長經歷，熟悉教育、文化等領域，屆時可與李四川的工務專長相輔相成。

蔣萬安競選以來的決策核心是辦公室主任顏邦峻、政大教授俞振華和蔣的大姊蔣蕙蘭，外界稱之為「鐵三角」。此次研考會主委由俞振華擔任，顯見蔣萬安與俞振華兩人的好默契，俞振華未來將扮演「軍師」的角色來輔佐蔣萬安北市的重大建設。

至於林奕華接任副市長後，她所任職的立委（大安區）恐要進入補選，不過若林奕華打算在明年2月1日後再辭立委，根據公職人員選罷法立委的「剩餘任期」如果不到1年，就不必補選，就看蔣萬安與林奕華如何規畫安排。

另外，宜蘭縣府教育處長王泓翔將接掌北市體育局長，他本月20日已到北市參加大巨蛋交接會議，昨天上午也向宜蘭縣議長張建榮報告，隨即請假。