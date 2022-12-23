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互補李四川 林奕華接北市副市長

聯合報／ 記者潘才鉉戴永華／連線報導

台北市長當選人蔣萬安小內閣備受關注，據悉，另一位副市長確定由立委林奕華出任、政大教授俞振華將任研考會主委，宜蘭縣府教育處長王泓翔將接掌體育局長；蔣萬安辦公室指出，今天將公布最後一波人事名單。

蔣萬安此次請林奕華擔任副市長，剛好可與另一位副市長李四川在年齡、性別上互補，且林奕華曾任北市議員，熟稔議會運作，又有雙北教育局長經歷，屆時可與李四川的工務專長相輔相成。

據了解，蔣萬安競選以來的決策核心是俞振華、辦公室主任顏邦峻和蔣大姊蔣蕙蘭，外界稱之為「鐵三角」。研考會主委由俞振華擔任，顯見蔣、俞好默契，俞振華未來將扮演「軍師」角色，輔佐蔣萬安北市的重大建設。

目前蔣萬安團隊尚未宣布的局處包括產發局、四大公司、衛生局、捷運公司、悠遊卡公司、體育局、客委會、原民會、北水處等。今都將一併公布，蔣萬安也將接受媒體採訪。

至於林奕華接任副市長後，立委懸缺將補選，但若林奕華明年二月一日後再辭立委，根據公職人員選罷法規定，立委剩餘任期若不滿一年就不必補選，就看蔣團隊最後安排。

另外，王泓翔將接掌北市體育局長，他本月廿日已到北市參加大巨蛋交接會議，昨天上午也向宜蘭縣議長張建榮報告，隨即請假。

蔣萬安 台北市長 林奕華

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