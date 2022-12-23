新莊廟街沒落 充斥25家娃娃機店

有300多年歷史的新莊廟街，近年逐漸沒落，老店一間間收起，25家娃娃機店充斥，成為名副其實的夾娃娃機商圈。在地人感嘆，政府應思考如何活化商圈，而非只是來辦活動就想重振商機。議員指當地無停車場造成廟街發展受限，現已成「假死」狀態。

市府表示，經發局將協助活化，廟街周邊已公告整建維護策略地區，若商圈建物進行門面整建，每案申請上限經費可達75%。

新北市新莊廟街早期是淡水河流域重要進出口港埠，過往許多百年老店林立，周邊古蹟廟宇包括二級古蹟廣福宮、三級古蹟武聖廟及慈祐宮，不少具歷史典故巷弄隱身其中，早期還有麥芽糖、芋粿巧等傳統小吃，但演變至今已變成一般巷道。

新北市府及區公所為重振老街繁華，多年連續在此辦理各式活動，但活動過後廟街仍如現在般冷清，讓當地民眾感到失落。

新莊在地民眾無奈表示，一時的活動能幫助廟街嗎？老店一間間收起，幾乎整條街都是娃娃機店，看到廟街沒落感到難過，希望政府讓老街煥然一新，而非只著重更新塭仔圳。

新莊議員當選人林秉宥表示，隨著周邊第一公有市場改建，市府應該新建停車場或中轉設施，沒有停車腹地的廟街幾乎已呈現假死狀態。議員當選人陳世軒說，廟街榮華是新莊人回憶，希望新北市府能結合廟宇特色規劃系列活動，讓美食攤販、人潮回流，讓廟街能再有新活力注入。

交通局長鍾鳴時表示，距離新莊廟街最近的停車場包括新莊體育館及堤外停車場，距離新莊廟街都不算太遠。建議民眾多搭乘捷運抵達新莊廟街。另外廟街周邊一處2278坪土地目前財政局正進行都更案，將回饋100個公有機車提供民眾使用。

城鄉局說，廟街周邊已公告整建維護策略地區，針對辦理整建維護立面修繕提供總工程費最多75%、上限1千萬補助且已劃定都更地區，目前計7案事業案、3案危老案及1案整建維護案。