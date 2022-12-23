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小內閣部分從缺 侯：隨時做好調整

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北市府前天公布最新小內閣名單，市府副秘書長目前僅張其強1人，還有2名事務官尚未公布，市長侯友宜昨天表示，少數一些有協調補充性位子會隨時調整，面對新的4年會展現不一樣的工作態度，在蛻變成長中快速邁向2030年。藍議員認為，小內閣穩定可避免交接空窗期；綠營呼籲侯友宜，不要為了總統大選佈局，把副秘書長職務當酬庸。

新北市政府編制應有3位副秘書長，分別為1位機要職與2位事務官職位，侯友宜近日受訪也指出，會以內升為主，外補為輔，且侯友宜現任局處首長有多位平時表現良好，都是從基層務實做起。

據了解，目前傳出可能的人選有交通局長鍾鳴時、文化局長龔雅雯等。有市府官員認為，侯友宜沒那麼快宣布副秘書長人選，可能是因為符合資格人選多，還需時間思考。

侯友宜昨天表示，市府同仁有的申請退休，有的是年輕化，要帶來不一樣的創新風格，重新帶向另一個里程碑。少數有協調、補充性的位子，會隨時做好調整，面對新的4年，會展現不一樣的工作態度，更要大幅改變的勇氣，在蛻變成長中，快速邁向2030年。

侯友宜表示，相信以新北市現在的狀態，可以全力以赴，適度調整步伐，重新定位這幾個協調位子，帶領新北市的團隊繼續往前走。

另外，侯友宜近日也常提起2030願景，時間點引人揣測。市府認為，因為很多重大政策都是要到2030才會完工，新北研考會說明，新北市是北台灣的中心點，必須扮演領頭羊的角色，要以三軸心、捷運三環六線及微笑曲線的點、線、面方式來翻轉新北，形塑新北未來的2030願景。

國民黨團書記長廖先翔表示，侯友宜即將開始第2屆的任期，小內閣都是既有首長，對於現在的政策延續性比較了解，也期待有所不一樣，變動不大的好處，是不用像新首長上任花時間熟悉市政，沒有交接空窗期的問題。

民進黨新北市黨部主委何博文說，市政延續很重要，副秘書長要負責許多相關業務，呼籲侯友宜以市政為重，不要為總統大選佈局，就把這2個位子當酬庸，這也是外界所憂心的事，若侯友宜無心市政，只為總統大選鋪路，就對不起市民，呼籲侯真如自己所說「好好做事」，不要想著2024總統大夢，若侯去選總統，就是落實林佳龍所形容的落跑市長、半年市長。

侯友宜 內閣

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