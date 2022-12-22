新北水利局「看不見的工程」 奪2022公共工程金質獎

新北水利局近年持續拚汙水接管及河川整治等，新北高灘處則行銷及維護新北多處高灘地，兩機關今獲第22屆公共工程金質獎。水利局指出，這是「看不見的工程」首得獎，包含水利類特優及公共設施維護管理獎優等。

水利局指出，委託營建署辦理「新店地區汙水下水道系統（第二期）新建工程第二標次幹管」獲得水利類特優，同時為汙水下水道工程首次榮獲金質獎特優殊榮；高灘處辦理「新海人工濕地」獲得公共設施維護管理獎優。

水利局說明，新店二期二標汙水工程為了降低北宜路邊坡及原水隧道崩塌風險，使用全國最長三曲線共483公尺地下管線推進，推進過程遭遇上方地錨區及下方管徑3200mm自來水原水隧道，運用新科技「時間域電磁法」探測技術確認各設施平面及垂直位置後，在不到2米寬空間將管徑1米寬汙水幹管推進穿越，最小間距僅37公分，順利貫通管線達成不可能的任務，是個超高難度工程。

水利局長宋德仁表示，新北目前已達成4年接管25萬戶及累積接管超過117萬戶目標；最辛苦是施工人員揮汗奮力在暗無天日及髒亂惡臭的地底下，為都市環境努力著，還有支持汙水建設及用戶接管的市民們，願意積極配合工程，才能帶來住家環境衛生及市容景觀的改變。