柯文哲卸任倒數…公共工程金質獎北市府9件獲獎 稱冠六都

台北市長柯文哲任期倒數，行政院公共工程委員會舉辦「第22屆公共工程金質獎」得獎名單出爐，全國共100件工程參選「公共工程品質優良獎」，北市囊括4獎項，涵蓋軌道、建築及土木類，在各類工程中表現卓越。另外，「公共設施維護管理獎」也在26件設施中奪下2獎項，「個人貢獻獎」也獲3個獎項，總獲獎數9件稱冠六都。

北市副市長彭振聲表示，今年在疫情影響下，市府查核小組仍全力以赴為市府公共工程把關，另外，這次獲得「個人貢獻獎」殊榮的分別有北市都發局黃一平、捷運工程局總工程司黃世嘉及捷運工程局第二區工程處總工呂文儒等。

彭振聲表示，今年金質獎「公共工程品質優良獎」的獲獎工程，幾乎同時榮獲北市府主辦的「公共工程卓越獎」，堪稱北市府工程雙料冠軍，其中工務局公園路燈管理工程處主辦之「小觀音山木棧道工程」更是獲得土木類特優的肯定。

軌道類唯一獲得特優的是捷運工程局第二區工程處主辦之「台北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程」，車站之自充填混凝土從配比設計、澆置、養護各項細部作業都別具用心，施工團隊以優於契約規範要求下共同努力，使混凝土表面細緻且無漏水情形。潛盾隧道工程順利穿越第一果菜市場、水源快速道路、新店溪、新北堤防等高風險作業，成功克服長隧道、覆土深、坡度高、聯絡通道多、近接等困難挑戰，且施工品質優良。