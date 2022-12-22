北市敬老卡660元靠卡領取率近8成 12月31日截止、未領要快
台北市政府宣布發放敬老卡及愛心卡每卡660元，自111年10月3日至12月31日止期間，至北捷各車站悠遊卡加值機與四大超商、美廉社、101購物中心B1服務台就可靠卡領取。社會局今表示，截止至12月1日統計，敬老卡約37.6萬人、愛心卡約6.1萬人已領取，領取比例近8成，並提醒距離活動結束不到1個月，未領取者盡快領取。
社會局長周榆修表示，長輩、身障朋友踴躍參與本次活動，於兌領儲值金後進行消費，距離活動結束不到1個月，提醒尚未領取的民眾盡快至四大超商、美聯社及台北101購物中心B1服務台，告知店員領取本市敬老愛心儲值金660，並進行嗶卡儲值。
社會局表示，領取對象包括持111年12月31日前本市核發有效的敬老卡、愛心卡（敬老卡為46年12月31日前出生；原住民為56年12月31日前出生）；靠卡領取時間為111年10月3日起至111年12月31日止。全台7-11、全家、萊爾富、OK超商、美廉社櫃檯及台北101購物中心B1服務台，均可領取。另外符合資格但尚未辦理敬老卡、愛心卡者，請至北市任一區公所辦卡。
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