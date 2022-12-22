北市敬老卡660元靠卡領取率近8成 12月31日截止、未領要快

台北市政府宣布發放敬老卡及愛心卡每卡660元，自111年10月3日至12月31日止期間，至北捷各車站悠遊卡加值機與四大超商、美廉社、101購物中心B1服務台就可靠卡領取。社會局今表示，截止至12月1日統計，敬老卡約37.6萬人、愛心卡約6.1萬人已領取，領取比例近8成，並提醒距離活動結束不到1個月，未領取者盡快領取。

社會局長周榆修表示，長輩、身障朋友踴躍參與本次活動，於兌領儲值金後進行消費，距離活動結束不到1個月，提醒尚未領取的民眾盡快至四大超商、美聯社及台北101購物中心B1服務台，告知店員領取本市敬老愛心儲值金660，並進行嗶卡儲值。