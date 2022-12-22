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淡水老街商圈滿滿聖誕氣氛 新科議員送聖誕帽

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新科新北市議員陳家琪發上百頂的聖誕帽給老街的商圈店家還有民眾，一起歡樂過聖誕節。圖／紅樹林有線電視提供
新科新北市議員陳家琪發上百頂的聖誕帽給老街的商圈店家還有民眾，一起歡樂過聖誕節。圖／紅樹林有線電視提供

這個星期就是聖誕節，在淡水老街商圈人潮也愈來愈多，新科新北市議員陳家琪偕同淡水老街商圈發展協會到淡水渡船頭，準備了上百頂的聖誕帽發給老街的商圈店家還有民眾，一起歡樂過聖誕節。

新科市議員陳家琪表示，過去2年因為新冠疫情，讓淡水觀光受到嚴重的影響，而現在疫情逐漸解封之後，人潮慢慢的回流，因此藉由聖誕節，發送非常應景的聖誕帽，來為店家加油打氣，同時也發給民眾，讓老街更有聖誕氣氛。

陳家琪表示，淡水老街是淡水觀光商家最多的地方，在疫情後有看到人潮愈來愈多，而新北市淡水區公所與高灘處也在老街廣場與金色水岸，妝點許多的聖誕燈飾，加上與商圈發展協會一起發送聖誕帽，店家也都戴上帽子，讓整個老街充滿歡樂聖誕氣氛，也期盼老街的觀光經濟可以愈來愈活絡。

淡水 老街 聖誕節

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