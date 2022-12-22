淡水老街商圈滿滿聖誕氣氛 新科議員送聖誕帽
這個星期就是聖誕節，在淡水老街商圈人潮也愈來愈多，新科新北市議員陳家琪偕同淡水老街商圈發展協會到淡水渡船頭，準備了上百頂的聖誕帽發給老街的商圈店家還有民眾，一起歡樂過聖誕節。
新科市議員陳家琪表示，過去2年因為新冠疫情，讓淡水觀光受到嚴重的影響，而現在疫情逐漸解封之後，人潮慢慢的回流，因此藉由聖誕節，發送非常應景的聖誕帽，來為店家加油打氣，同時也發給民眾，讓老街更有聖誕氣氛。
陳家琪表示，淡水老街是淡水觀光商家最多的地方，在疫情後有看到人潮愈來愈多，而新北市淡水區公所與高灘處也在老街廣場與金色水岸，妝點許多的聖誕燈飾，加上與商圈發展協會一起發送聖誕帽，店家也都戴上帽子，讓整個老街充滿歡樂聖誕氣氛，也期盼老街的觀光經濟可以愈來愈活絡。
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