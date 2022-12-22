淡水屯山里慶冬至 高齡97歲阿嬤開心搓湯圓

新北市淡水區屯山里今(22)日舉辦關懷據點課程，也辦搓湯圓活動，十多位的長者中，還有一位高齡97歲的阿嬤，用靈巧的雙手搓出一顆顆圓潤的湯圓，阿嬤說，看到許多長者一起出來過冬至，可說是非常熱鬧也感到相當開心。

屯山里長李永清表示，過去屯山里每個星期四都有共餐以及銀髮族俱樂部的活動，而今天正好是冬至節慶，白天短與夜晚長就到今天為止，此在傳統習俗當中，也象徵新的一年的開始，藉由這場搓湯圓活動，團圓的氣氛，都展現在大家面前。

現場阿公阿嬤們搓起湯圓，這場由屯山社區，舉辦的活動，可說是相當熱鬧，尤其是高齡97歲的長者，身體非常健康，還可以外出來到里長舉辦的活動，與大家相聚過冬至，而這些對長輩來說都是相當熟悉的搓湯圓，里長李永清也期盼，讓這傳統手工湯圓飲食文化，都可以傳承下去。