推廣基隆河好風光 瑞芳保安宮辦步道健走
隨著疫情趨緩，瑞芳大寮保安宮邀請民眾沿著基隆河步道健走踏青，時間就在本週六(24)日，一大早瑞芳火車站集合出發，完成健走還能參加摸彩和精美小禮，保安宮也邀請大家一起健走沿途邊欣賞基隆河美景。
瑞芳基隆河左岸步道，從東和里開始一直到上天里，全長將近四公里，步道好走沿途風景很美，每天都有人來散步健走，把握這幾天難得的好天氣，瑞芳大寮的保安宮也要辦理健走活動，歡迎民眾踴躍參加。
保安宮榮譽主委陳建川說，這個健走活動原本五月要辦，但因為遇到疫情爆發，只好延到現在，不過，最近天氣乾冷涼爽，剛好適合走走，全程從保安宮出發，一直走到傑魚坑再回頭到保安宮。
保安宮總幹事周志成說，除了邀請民眾到戶外散步健走，還可以到大寮地區的信仰中心保安宮走走，尋幽訪勝，屆時歡迎大家前來，外出活動一下筋骨，不僅有摸彩還有小點心。
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