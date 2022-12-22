傳承老祖先習俗 金山六股里長輩冬至搓湯圓

冬至吃湯圓，剛好碰上金山區六股里一個月一次的大共餐時間，里長鐘鼎平準備了搓湯圓的活動，長輩看到紅、白粉糰相當開心，隨即就戴上手套，迫不及待要動手來搓圓，而長輩們也分享冬至搓湯圓是老祖先傳承下來的習俗，把湯圓搓圓還有圓滿、吉祥的好兆頭。

六股里長鐘鼎平說，其實六股里平日裡就有相當多的課程活動，目的就是要鼓勵長輩多多走出戶外活動，因此長輩來到據點都相當開心，而這次也與長輩也一起動手搓湯圓同樂，正逢寒流來襲也提醒老人家，室內外溫差大，出門要記得多添加衣物。

里長鐘鼎平除了準備湯圓粿糰讓長輩動手搓湯圓，志工媽媽們也趁新鮮將湯圓煮成鹹湯圓以及甜湯圓，現場讓大家品嚐，還有準備了現成的湯圓，讓長輩帶回家，可以佳節祭祖、與家人團圓分享，感受滿滿的冬至歡樂時光。