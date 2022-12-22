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湳雅夜市旁公館溝飄惡臭 新北：汙水接管2023年6月完工
新北市公館溝因板橋、土城人口移入，大量生活汙水排入，成為一條臭水溝。公館溝其中一段流經湳雅夜市，市集汙水未經處理就排入，水溝臭味更明顯。新北水利局說，公館溝每年都會清疏，並逐年設置汙水接管，才能排除臭味問題，館前西路以南正在施工中，預計2023年6月完工，汙水接管後將會進一步整治公館溝。
湳雅夜市附近的公館溝，是為南雅南路與館前西路附近主要排水路，過去作為農田灌溉使用，近年因人口大量移入，多數生活污水未經處理就排入，成為一條臭水溝，由於公館溝其中一段流經湳雅夜市，市集汙水未經處理就排入，水溝臭味更明顯。
新北水利局說，公館溝內水流順暢，且未有發現垃圾淤積及惡臭，但公館溝周邊緊鄰社區大樓，生活汙水隨屋後流入溝內，導致環境不佳。目前污水接管期程，館前西路以北部分已完工，館前西路以南由板橋二期七標施工中，明年3月辦理污水接管規畫說明，預計2023年6月完工。
有民眾提議在公館溝上加蓋，新北水利局表示，這是治標不治本，溝渠加蓋使溝內臭味不易消散，且後續維護管理不易，更可能影響原防洪排水功能，汙染問題應優先源頭管理。
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