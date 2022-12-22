北市衛生局公布4大項抽驗結果 19件不符規定

台北市政府衛生局今天公布抽驗結果，包含20件餐飲業油脂類產品反式脂肪酸標示、26件市售食品塑化劑含量監測、49件生鮮蔬果殘留農藥，部分不符規定，另66件食品中輻射殘留均符合規定。

衛生局10月在早餐店、咖啡店、超市及賣場，抽驗9件沙拉、5件奶油、5件奶精或奶精粉，以及1件脂肪抹醬，檢驗反式脂肪酸（15項）含量、標示符合性查核，共2件沙拉醬、1件奶油、1件奶精不符規定。

沙拉醬、西式千島沙拉醬各1件，標示反式脂肪酸為0，檢出含量超過0.3公克；1件乳瑪琳440人造奶油含量超過標示允許誤差範圍；1件日久奶精（非乳為主）產品，未標示原產地（國）及「有效日期」字樣。經追溯產品均來自外縣市，衛生局已移請所轄衛生局依權責處辦。

衛生局至北市賣場、超市、藥局，抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，共計26件產品，檢驗9項塑化劑，其中3件超過監測值，包含碧苜素優視膠囊、苦茶油，已通知業者下架；1件「達摩本草」90% Omega專利深海魚油膠囊，檢出超過指標值，未達通報衛生機關列管標準，業者已先行下架回收。

另外，衛生局定期到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果(含穀豆類)檢驗殘留農藥，11月49件蔬果產品中，包含百香果、白蘿蔔、芥藍菜、蘿美生菜、綠豆等12件產品不符規定，不合格率為24.5%。