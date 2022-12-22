新北耶誕環保挖寶後天開賣 消費集點抽iPhone14

耶誕節即將到來，新北市環保局將於平安夜24日周六下午2時至8時，在新北市民廣場舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」活動，現場將設置48個二手好物義賣攤位，善款將全數納入「新北市愛心大平台」，當天消費還可參加集點抽獎，滿500元就有機會抽中最大獎iPhone 14。

環保局表示，「新北耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場已邁入第8年，自上月發出二手好物召集令後，不僅有民眾的愛心捐贈，民間團體也號召成員響應捐出二手好物，包括腳踏車、烤箱、電鍋、電扇等小型家電類，也有樂器、玩具及玩偶等。

活動當天加碼舉辦消費集點抽獎活動，滿100元可獲得1點，集滿5點即可抽獎，獎項包括超商賣場禮券、食物調理機、電烤盤、自動咖啡機或最新款iPhone 14等。

環保局表示，跳蚤市場現場還有安排表演節目，包括丹鳳中學擊鼓隊鼓陣、「momo親子台大樹哥哥與泡芙姐姐歡樂過耶誕、重慶國中管樂隊、黎明技術學院表演藝術系舞團「I Now Sir」，以及「天馬戲創作劇團」的魔術、雜耍、特技等。最後於歡樂耶誕城Disney+主題的主燈秀中畫下句點。跳蚤市場不提供一次性購物用塑膠袋，請記得自備購物袋，一起落實源頭減塑。