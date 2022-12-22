每天爬好漢坡上學 家長盼八里國中遷校至山下

新北市八里國中地處偏遠、交通不便，不少家長寧願將孩子送去五股、林口學校就讀，也不想讓孩子就近就讀，地方盼將國中遷至山下棒球場的台北港特定區文中用地。議員鄭宇恩說，看到孩子早上五點半要出門上學很心疼，認為教育局應規畫棒球場、八里國中共存的配套方案。新北教育局說，將協助該校進行遷校可行性評估，短期會先補助學校「好漢坡」交通車經費，讓孩子安心上學。

八里國中校舍已有近50年歷史，加上座落於觀音山頭地處偏遠、交通不便，學生還需要走一段好漢坡才能進校。大崁國小家長會會長謝昆原說，八里國中的孩子天天都要走好漢坡上學，遇到下雨就是全身濕著上學，家長不敢讓孩子留在學校晚自習，怕入夜後從校園到大路上不安全，因此八里的家長每到小學六年級，就要面對要不要把孩子送出去外地念書的煩惱。

鄭宇恩說，看著八里國中的孩子每天早上五點半要出門，一路像沙丁魚一樣擠公車很心疼。過去曾和市府商討增加公車改善八里國中交通問題，但成效卻相當有限；日前召開八里遷校協調會，建議將學校遷至台北港特定區內文教用地，提高八里學子在地就學意願，盼市府重視，盡速展開設校評估。

鄭宇恩說，台北港特定區內的文中用地雖作為棒球場使用，但不應該因噎廢食，應思考棒球場與八里國中共存配套方案，如將棒球場改做為校園運動場，或是將棒球場遷至鄰近大崁國小代管校地等。

八里區訊塘里長張金貴說，台北港特定區文教用地當初在重劃時，就說要把八里國中遷下來，十幾年過去卻沒有動靜，盼教育局盡快啟動八里國中遷校規畫，且也要長遠考量到八里區人口增長，評估是否規畫成完全中學。

新北教育局表示，為求有效增置教育資源，以及考量該區整體建設、經濟效益，市府將協助該校進行遷校可行性評估，以了解八里區實際就學情況及未來發展。另外，短期也會先補助學校交通車經費，讓孩子不用再爬好漢坡。