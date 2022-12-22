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2022新北鴨鴨地景藝術展 「童話世界」24日魔幻登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，布置放大版糖果彈珠台。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，布置放大版糖果彈珠台。圖／新北高灘處提供

2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，滑草場可供大小朋友同樂。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，滑草場可供大小朋友同樂。圖／新北高灘處提供

2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，新北高灘處表示，展覽過去廣受好評，今年規畫「童話森林夢遊時光」全新主題，另外還融入懷舊感十足的童玩設計，讓大小朋友同樂。展期將至明年1月29日，每日上午8點半至晚上10點，日夜皆有不同風情。

高灘處指出，三重鴨鴨公園展廣受好評，2020年以充滿農村特色的歡樂小鴨村呈現，2021年則以雪白鴨鴨樂園吸引大批民眾賞玩，今年將再度企畫全新主題「童話森林夢遊時光」，以夢幻童話森林系的地景裝置，結合花卉，搭配夜間光雕，再次點亮大漢溪和新店溪交界。

布景同時也配合年末節慶氛圍，及即將來臨的兔年，將兒時童話故事場景搬進現實裡，跟著一到新年跳出草叢的小兔子們，帶領來訪的民眾進入愛麗絲仙境的時光門，開啟一場穿梭在童話故事經典場景中的奇幻探險。

高灘處提到，這次藝術展也融入懷舊感十足的童玩設計，推出全國首座長達25公尺的巨型小鴨彈珠台，讓大小朋友進入彈珠台，推著巨型糖果彈珠在森林的草地上競賽，還有小黃鴨滑草場及超巨型國王皇后西洋棋盤，成為鴨鴨公園的超級亮點，帶給民眾放大版童玩的狂歡樂趣。

另外，現場還有童話故事裡受歡迎的巨大蘑菇花房、哈比人的栗子小屋、像魔法般的飛天巨型茶壺，及倒出滿滿的粉紅色花草，流向草地上形成心型的英式花圃，將各種童話的場景都搬進現實裡。

高灘處表示，這次的鴨鴨公園地景藝術展的主角「鴨鴨」，也將穿上螢光色鮮艷的新衣及上萬株花草，從含苞到盛放各式花種滿佈，漫步在繽紛絢麗花海美景，享受河岸邊自然美景，夜晚燈海亮起，在璀璨燈光下，又將變身成完全不同風貌的氛圍。

2022新北鴨鴨地景藝術展從今年12月24日明年1月29日，每日上午8點半至晚上10點盛大展出，開展當天現場從上午10點至下午5點也安排許多舞台表演及趣味活動，包含創意手作DIY、闖關拿好禮、互動故事屋、魔幻泡泡秀等，還有邀請YOYO家族、氣球達人秀、街頭藝人現場表演。

2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，日夜皆有不同風情。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，日夜皆有不同風情。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，陽光下行光合作用的菇菇。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，陽光下行光合作用的菇菇。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，呈現冬日魔法盛宴。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，呈現冬日魔法盛宴。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，呈現童話故事經典場景中的奇幻探險。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，呈現童話故事經典場景中的奇幻探險。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，呈現夢幻森林。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，呈現夢幻森林。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，民眾被花朵包圍著，體驗小精靈幻境。圖／新北高灘處提供
2022新北鴨鴨地景藝術展即將於24日開展，民眾被花朵包圍著，體驗小精靈幻境。圖／新北高灘處提供

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