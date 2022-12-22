就職八周年給行政團隊分數？柯文哲：沒辦法再更好了

台北市政府上午舉辦「永續台北、向未來交棒」柯文哲市長就職八周年記者會，柯文哲在台上寫下「正直誠信」4字感言，細數8年來的市政成果。對於要給市府行政團隊打幾分？柯文哲說，在他看起來，沒有辦法再更好，已經很好了、best，不要說100分，他覺得分數很高。

至於有什麼建議給下任市長，最急迫要做的事，柯文哲說，市政沒有什麼叫急迫不急迫的，其實每天都有新的事情發生，所以移交都很清楚，有25項移交，還有局對局的移交就很多。不過，8年下來唯一沒有解決的是公共設施保留地，雖然台北市大部分的困難問題他都解決掉，就這條沒有辦法，這個要2兆元預算才能夠解決。

媒體要柯給自己這8年打分數，柯文哲說，成績是給別人打的，他們只是盡力而已，市府這團隊還不錯，不過因為政治性很低，大部分都是事務官，這也是很特殊文化，超過三分之二的局長都是事務官出身的，大概在其他政府不太可能。

柯文哲在上台寫下「正直誠信」4字感言後致詞，說明這8年來的市政工作與成果，北市府6位局處首長上台分享自己的心情，顯得離情依依，其中媒體人出身，擔任柯文哲重要幕僚的觀傳局長劉奕霆，發表感言時更一度哽咽說不出話。

柯文哲亞致詞時表示，他秉持開放政府、全民參與、公開透明的理念，用理性、務實、科學的態度，下定決心發起一場改變台灣政治文化的社會運動。他重建了政府的公信力，讓政治落實在人民生活的每一天。「這八年來，我們做到了。」台北真的改變成真，而且這些改變，還在持續發生。

柯文哲也說，當時的競選口號改變台灣，要從首都開始，改變台北從文化開始。政治也不能只有口號和倡議，其實更重要的是執行力。

柯文哲指出，前總統李登輝常告訴他說，40年沒有解決的問題，不要妄想4年可以解決。但是他認為現在不做，40年後還是一樣。所以不可能期望一天可以改變這個國家，但是也不可能期望什麼事都不做，這個國家就會改變，只要每天解決一點小問題，累積起來就會是這座城市巨大的進步。