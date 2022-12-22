結合25校、產官資源 新北提供1400名額職探課程

新北市結合25所公私立技術型高中、科技大學、產業資源，在寒暑假與假日期間開設44場新興產業職探課程，像是莊敬工家開AI農業應用課程、南強工商推出智慧觀光課程，引領學生體驗新興的職涯。教育局長張明文說，新北市一貫化培育技職人才，結合該校職探中心資源，提供學生多元機會，瞭解自己性向及興趣。

新北市自108學年起舉辦新興產業職探課程，今年以「未來世界」為主題，於12月3日至明年7月6日，開設44場次課程，提供1400名額。教育局表示，市府結合25所公私立技術型高中、科技大學、產業等資源，今年課程豐富多元，包括MicroBit的感測器與控制實作、智慧觀光與休閒、指紋紀錄體溫血氧感測器、室內裝修、濾鏡特效、職場英文與擴增實境(AR) 、藝起跳進新媒體世代、舞動奇機AI機器人等。

比如，莊敬工家開設「AI割草機器人、AI灌溉系統及精油萃取機在農業上的應用」課程，正德國中學生吳珊妮表示，這是第一次看到國外引進水蒸餾的機器，對她來說是一個新的領域，後續想再參加相關活動，了解萃取精油的方法。

南強工商則推出「未來的旅行－智慧觀光與休閒」課程，永和國中學生于巧潔表示，原以為觀光類只有導遊這個職業，沒想到還包含飲料調製、飯店客房服務等，這門課讓自己認識觀光產業的多元面相。

此外，國中生參加本職探課程，持參加證明，可納入特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目，有助於升學。報名可至新北市111學年度技術型高級中學未來新興產業職業試探課程專區。