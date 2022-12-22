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新北成蘆大橋拓寬工程 24日起分三階段封路改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
成蘆橋將於12月24日夜間封閉施工，請民眾改由永安大橋通行。圖／新北工務局提供
成蘆橋將於12月24日夜間封閉施工，請民眾改由永安大橋通行。圖／新北工務局提供

新北的成蘆大橋是往來五股蘆洲的要道，近期正在拓寬工程，新北養工處提醒，大橋將於24日凌晨0點30分至4點30分封閉施工，欲前往蘆洲、五股地區的民眾請改由永安大橋通行。此外，24日及26日夜間10點起至翌日上午6點，將封閉成蘆橋下方平面道路及1號越堤道，屆時請改由2號越堤道接成蘆大橋通行。

養工處指出，成蘆橋為通往五股及蘆洲的交通幹道，交通流量十分龐大，由於五股端下橋處車道束縮，導致車輛碰撞事故發生頻繁；為改善當地交通混亂情形，辦理成蘆橋拓寬工程，鋼橋吊裝作業期間，將封閉施工範圍道路以保障用路人安全。

養工處表示，12月24日凌晨0點30分至4點30分將封閉成蘆橋施工，請民眾改由永安大橋通行。此外，12月24日、26日夜間10點至翌日上午6點，將封閉五股端成蘆橋下方疏洪北路及1號越堤道，請民眾改由2號越堤道接成蘆橋通行。

養工處補充，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員通行，施工期間造成不便敬請見諒。

新北

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