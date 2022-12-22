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2023新北鐵道馬新推出「仨人組」模式 報名即將衝破千隊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
超高人氣接力賽事「新北市鐵道馬拉松接力賽」，2023年賽事開報至今一個月，報名踴躍。記者江婉儀／攝影
超高人氣接力賽事「新北市鐵道馬拉松接力賽」，2023年賽事開報至今一個月，報名踴躍。記者江婉儀／攝影

超高人氣接力賽事「新北市鐵道馬拉松接力賽」，一個月來報名踴躍，已將近千隊報名。新北市觀旅局表示，第8屆活動端出全新「仨人組」及「企業團體組」，也力邀跑界新星籌組「鐵支路明星隊」，巿府也號召跑步好手籌組「新北Hou厲害」參賽，誓言將冠軍留在新北。

鐵道馬要求一支隊伍要有7人報名，但每年都有追友反映「揪不到人組隊」。觀旅局長楊宗珉表示，此屆賽事增設全新「仨人組」，讓有實力的跑友能跑得暢快。另外，這次另增設了「企業團體競賽組」，針對2隊以上報名的企業團體特別設立敘獎辦法，優勝隊伍更可獲得賽後的東北角在地慶功筵席，爭取企業團體榮耀之餘，還能大啖東北角珍饈海味。

觀旅局表示，第8屆鐵道馬還更籌組了「鐵支路明星隊」參與7人競賽組，要與跑友一較高下，邀請到的跑界明星皆為運動界的佼佼者，包括跑友必收聽Podcast「跑步不要聽」主持人魁哥-田鴻魁及象總王冠翔、鐵人夢想家吳承泰、神力女超人陳榆妡、長跑甜心張芷瑄、佛系跑步教練黃俊麒、長跑小巨人周鴻宇。對於明年賽事。

而第8屆的追火車獎牌融入東北角濃厚的在地味，每一棒獎牌就是一個東北角小旅行的人氣推薦，包括三貂角燈塔、馬崗石頭屋、草嶺漫遊訪古道、三貂嶺生態友善隧道、牡丹老街、雙溪荷花、福隆海水浴場，既是獎牌又是東北角遊程的最佳導覽。

另外，福容大飯店福隆店比照以往贊助變裝組前3名獎項，分別為福隆風呂別墅、海景和洋套房及海景和洋客房，總價值超過10萬元。活動資訊請鎖定「旅跑新北」官方臉書粉絲專頁，欲得知更多新北旅遊資訊，請上「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。

新北市府也號召跑步好手籌組「新北Hou厲害」參賽，誓言將冠軍留在新北。記者江婉儀／攝影
新北市府也號召跑步好手籌組「新北Hou厲害」參賽，誓言將冠軍留在新北。記者江婉儀／攝影
鐵道馬賽道跑經東北角人氣景點-福隆舊草嶺隧道（第七屆2022年資料照）。圖／新北市觀旅局提供
鐵道馬賽道跑經東北角人氣景點-福隆舊草嶺隧道（第七屆2022年資料照）。圖／新北市觀旅局提供
2023年鐵道馬變裝組依然提供前三名超豪華獎項（第七屆2022年資料照）。圖／新北市觀旅局提供
2023年鐵道馬變裝組依然提供前三名超豪華獎項（第七屆2022年資料照）。圖／新北市觀旅局提供
第8屆的追火車獎牌融入東北角濃厚的在地味，每一棒獎牌就是一個東北角小旅行的人氣推薦。記者江婉儀／攝影
第8屆的追火車獎牌融入東北角濃厚的在地味，每一棒獎牌就是一個東北角小旅行的人氣推薦。記者江婉儀／攝影

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