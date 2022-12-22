廢棄海巡署營舍變身萬里國聖埔據點 眺望美麗海景

交通部觀光局北觀處經近1年時間，改造原海巡署廢棄營舍及改善周邊環境，打造萬里國聖埔據點，日前已經啟用，周遭擁有美麗海岸景色，成為金山聯結野柳的中繼服務據點，期能帶動周邊觀光效益。

北觀處長陳美秀表示，北觀處改造原海巡署既有廢棄營舍及改善周邊環境，重新展現國聖埔海岸美景，期望國聖埔成為金山聯結野柳之中繼服務據點，帶動周邊觀光效益。並在國聖埔據點舉辦藝術展讓北海岸藝術家有展演的舞台，民眾也可結合單車低碳旅遊，探訪皇冠海岸觀光圈商家及體驗在地特色。

剛啟用的萬里國聖埔據點，辦理「停其岩，觀其形」北海岸藝術家策畫展，邀請長年在北海岸定居的藝術家張子隆、鄭愛華、鶴一郎、梁海莎、林庭暐及英國藝術家Martyn Barratt及西班牙藝術家Jorge Rivera參與展出，以北海岸觀光為題材，透過藝術家的巧思將海岸地形、空間及生態等多樣性議題融入展覽之中。

展覽期間即日起至明年1月2日，每日10時30分至16時30分開放參觀，空間裡同時展出2022北觀采風攝影展及李萬秋油畫個展，歡迎民眾前往參觀。

到國聖埔據點既可眺望煙波浩渺的海景，令人心曠神怡又可以停下腳步欣賞藝術作品深入文化觀光旅程。

即日起參觀展覽民眾於現場填寫線上問卷，即可獲得精美小禮1分。可至捷運淡水站搭乘862公車至國聖埔站下車、基隆地區民眾可搭乘790公車到國聖埔站；或於台北車站搭乘1815公車至國聖埔站下車，步行5分鐘即可抵達。

詳細內容可上北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

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