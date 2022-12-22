廟街充斥25家娃娃機店 新莊人深感難過文化沒落

有三百多年歷史的新莊廟街，雖近來新北市府經常在此辦理各式文藝活動，但活動過後仍無法掩蓋老街沒落事實，新莊人感嘆活動無法幫助老街重振，老街內只充斥著各式娃娃機店統計共25家，議員認為當地無停車場造成廟街「假死」，新北市城鄉局對此表示，廟街周邊已公告整建維護策略地區。

新北市新莊廟街早期是淡水河流域重要進出口港埠，因此3百多年前就發展至今，過往街上許多百年老店林立，且周邊古蹟廟宇包括二級古蹟廣福宮、三級古蹟武聖廟及慈祐宮，不少具歷史典故巷弄隱身其中，早期還有麥芽糖、芋粿巧等傳統小吃，但演變至今廟街已變成一般巷道，商店也被娃娃機店充斥，經新北市經發局統計，目前廟街範圍內共有25家娃娃機店。

新北市府及區公所為重振老街繁華，多年連續在此辦理紀念戳章集點樂悠遊、新用文化季、藝起來新莊串門子、實境解謎、布袋戲等各式活動，但活動過後廟街仍如現在般冷清，讓當地民眾感到失落。

新莊在地民眾無奈表示，一時的活動能幫助廟街嗎？老店一間間收起，幾乎整條街都是娃娃機店，看到廟街沒落感到難過，希望政府讓老街煥然一新，而非只著重更新塭仔圳。

新莊議員當選人林秉宥對此表示，廟街裡面有許多知名廟宇，理論上應該會有很多進香團前來進香，但問題出在廟街發展較早街道狹小，停車場又只有在堤外而非在堤內，讓老人家難以步行抵達。隨著周邊第一公有市場改建，市府應該新建停車場或中轉設施，沒有停車腹地的廟街幾乎已呈現假死狀態。

議員當選人陳世軒說，廟街榮華是新莊人回憶，但受疫情衝擊人潮明顯減弱，高昂房租加上客群流失導致美食小攤難以經營，剩下林立娃娃機店。身為新莊孩子 兒時充滿在廟街品嚐美食，逛夜市的回憶，希望新北市府能結合廟宇特色規劃系列活動，讓美食攤販、人潮回流；讓新莊廟街能再有新活力注入。

新北市城鄉局對此表示，新莊廟街商圈活化，可由商圈發展協會凝聚未來發展共識後，由經發局協助活化。廟街周邊已公告整建維護策略地區，針對辦理整建維護立面修繕提供總工程經費最多75%、上限1千萬元補助且已劃定都市更新地區，目前計7案事業案、3案危老案及1案整建維護案。