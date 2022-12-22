全國青年景觀競賽成果 24日新北歷史公園展出
2022全國青年景觀競賽成果將自12月24日起至明年1月6日，在新北市新店十四張歷史公園展出。10組景觀作品與花海地毯也將同步開放供民眾觀賞，當日上午10時50分至11時50分，民眾只要按讚賞花快報粉絲頁並於現場索取集章卡，參觀作品與青年景觀師互動並集滿10枚印章，即可至服務台換取限量100份小盆栽或種子盲盒。
今年景觀競賽規劃新店十四張歷史公園為競賽場域，以「疫情下的融合與生機」為主題，呼應聯合國訂下的永續發展目標（SDGs），讓參賽的青年景觀設計師，思考如何因應社會變化、自然生態、公共空間等重要議題，建立具生態可行性的永續景觀。
競賽共計有超過60組來自全國北、中、南各地的優秀景觀青年團隊參加，涵蓋高中職、大專院校生及已執業的社會人士。由莊敬高職農場經營科學生與予花日常花苑合作的《停。泊》作品，透過昆蟲與大自然共存的模式，使人們學習其與自然共存的方式，展現永續生態的理念，作品表現出學生們的創意與成熟的景觀花藝技法。
新北市農業局長李玟表示，新北市推動城市綠美學藉由青年朋友的加入，將活力與創意帶入新北都市景觀，讓各位青年朋友的能力與貢獻能被大眾所看見，打造新北農業健康市，用綠美學帶給市民健康生活。
全國青年景觀競賽官網：http://www.ylac.com.tw/
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