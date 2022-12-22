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新北發布育兒寶貝袋3.0 親子互動玩樂檢測孩童發展階段

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
孩童玩「育兒寶貝袋3.0」教玩具，父母可藉此觀察孩童發展階段。記者李成蔭／攝影
孩童玩「育兒寶貝袋3.0」教玩具，父母可藉此觀察孩童發展階段。記者李成蔭／攝影

我國低生育率成嚴重問題，為提高生育意願，協助新手父母更方便照顧孩童，新北社會局今推出「育兒寶貝袋3.0」，首重親子互動，同時透過其中教玩具了解孩童發展歷程，讓孩童快樂健康長大。

社會局今上午「育兒寶貝袋3.0」記者會上邀集新手父母、孩童及幼教人員一同體驗並說明育兒寶貝袋內容，現場孩童被當中教玩具吸引，玩得不亦樂乎，現場氣氛溫馨。

原住民族委員會社會福利處視察王子軍，具布農族血統，今年第一次成為新手爸爸。他表示，育兒寶貝袋除可協助父母了解幼兒的發展歷程外，更能增加與孩子的互動機會。

板橋信義公共托育中心托育人員劉雨慈表示，育兒寶貝袋中的教玩具可與幼兒建立較緊密的關係，也可在玩樂的同時，檢視兒童的發展狀況；板橋居家托育服務中心育兒督導許雅婷分享，育兒寶貝袋提供專業人員有適切的篩檢工具，除為幼兒發展篩檢，也可促進親子互動。

社會局兒童托育科長林秀穗說明，寶貝袋中附有「兒童發展工具使用指引」，除說明各教玩具適用發展內容及互動教程外，也有各年齡層簡易發展量表，可檢測孩童幾歲時應該達標的能力。

社會局長張錦麗提醒，若發現孩童能力沒有達到檢測的發展階段，不用太擔心，可以先尋求專業諮詢或醫生協助，有任何問題也可以詢問市府兒童健康發展中心，或上「新北育兒資訊網」網站查詢相關資源。

張錦麗表示，今年育兒寶貝袋3.0有三大亮點，第一是工具使用指引，豐富對嬰幼兒不同年齡層發展內容項目，並列舉用教玩具在不同年齡層可以跟孩子互動的方式；第二是改變提帶的外袋設計並增加襯底，方便收納攜帶；第三是新增了貼心小提醒、清潔及消毒方式，讓孩童能玩得開心。

社會局補充，自109年起每年都媒合民間善款製作育兒寶貝袋，並年年升級，家長拿到廣受好評；今年媒合幼幼基金會600萬及無名氏200萬，推出育兒寶貝袋3.0，在不花費公帑下滿足每位新手父母的需求。

新北社會局今上午「育兒寶貝袋3.0」記者會上邀集新手父母、孩童及幼教人員一同體驗並說明育兒寶貝袋內容。記者李成蔭／攝影
新北社會局今上午「育兒寶貝袋3.0」記者會上邀集新手父母、孩童及幼教人員一同體驗並說明育兒寶貝袋內容。記者李成蔭／攝影
新北社會局今推出「育兒寶貝袋3.0」，當中有各類教玩具，還有「兒童發展工具使用指引」等。記者李成蔭／攝影
新北社會局今推出「育兒寶貝袋3.0」，當中有各類教玩具，還有「兒童發展工具使用指引」等。記者李成蔭／攝影
孩童玩「育兒寶貝袋3.0」教玩具，父母可藉此觀察孩童發展階段。記者李成蔭／攝影
孩童玩「育兒寶貝袋3.0」教玩具，父母可藉此觀察孩童發展階段。記者李成蔭／攝影
幼教人員展示孩童透過教玩具與父母互動，並檢測發展階段。記者李成蔭／攝影
幼教人員展示孩童透過教玩具與父母互動，並檢測發展階段。記者李成蔭／攝影

父母 托育

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