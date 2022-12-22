快訊

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

網路賣獸鋏遭檢舉 新北最重罰7萬5千元

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
動保法規定未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。圖／新北市動保處提供
動保法規定未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。圖／新北市動保處提供

新北市動保處近日接獲通報表示，土城永豐路一處工廠販售獸鋏，動保處隨即聯繫警方調查，廠家負責人表示，現址非賣家場址。動保處發現獸鋏製造商在大陸，由龍姓民眾網路販售，已違反動物保護法未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，將以同法最高處7萬5千元罰鍰。

台灣流浪動物救援協會日前在臉書發現昌盛百貨販售捕獸鋏，小隻獸鋏標價70元、大隻780元，隨即匯款6700元下單訂購81隻，店家以郵寄方式送件到府後，她立即向動保處檢舉，經動保處追查售出地址，位於土城區永豐路一處路邊廠區，動保處與警方協同下前往該場址進行突襲稽查，現場發現許多大小貨品堆置，並找到場區負責人戴小姐。

戴小姐表示，該廠區是北部物流退貨中心，她並非賣家，也不清楚臉書上的販售資訊是誰，各式物品經買家下單後如需退貨，會統一寄回該場址處理。戴小姐協助調查該筆獸鋏出貨單據，查出發貨點為大陸廣東省陽陽百貨，並協助聯繫物流公司取得同樣訂購獸鋏買家資料，隨即前往追回樹林區民眾購買的10隻獸鋏，並透過匯款資料循線查獲龍姓民眾依法裁處。

新北市動保處表示，民眾透過網路電商平台或臉書販售捕獸鋏或山豬吊，但全台皆不可販售捕獸鋏，此舉已違反動物保護法未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。另規定不可以使用獸鋏捕捉動物，違反前2條者將依同法處1萬5謙至7萬5千元罰鍰，如仍拒不改善5年內故意再次違反販售或使用獸鋏可處2年以下有期徒刑同條第2項定有明文。

台灣流浪動物救援協會日前在臉書發現昌盛百貨販售捕獸鋏，小隻獸鋏標價70元、大隻780元，隨即匯款6700元下單訂購81隻。圖／新北市動保處提供
台灣流浪動物救援協會日前在臉書發現昌盛百貨販售捕獸鋏，小隻獸鋏標價70元、大隻780元，隨即匯款6700元下單訂購81隻。圖／新北市動保處提供

電商
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

賴清德選黨主席 首站到新北與黨員座談

王國材要新北代墊98.47億元捷運共軌經費 市府：須討論

創客嘉年華24日開展 展出新北6校豐富作品

把握除夕收運時間 新北初一至初三垃圾車停收

相關新聞

忠孝西路機車擴大開放？ 柯列入移交

台北車站前的忠孝西路開放深夜11時至隔天上午6時機車通行，引發機車族、議員批是「假開放」。台北市長柯文哲昨天主持交通會報...

網路賣獸鋏遭檢舉 新北最重罰75K

新北市動保處近日接獲通報表示，土城永豐路一處工廠販售獸鋏，動保處隨即聯繫警方調查，廠家負責人表示，現址非賣家場址。動保處...

基捷共軌經費 交長要新北先墊

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立委賴品妤昨天在立院交通委員會質詢，主要爭議點為汐東線與基隆捷運共軌經費如何分擔。交通...

元旦起 北市8樓以上建物定期公安申報

北市建物屋齡逐年升高，近年又發生老舊建物火災憾事，北市府昨公布明年元旦起4項新制，其中8層樓以上未達16層應每3年申報1...

新北跨年煙火攻略 9處最佳觀賞點

跨年夜「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將施放，新北高灘處提供淡水4處、八里5處最佳立體環繞視角觀景點，高灘處透露，...

「垃圾耶誕樹」跨年變大？ 北市備戰

隨著耶誕節、跨年將至，人潮漸增，近日民眾發現台北信義商圈垃圾桶堆積如山，譏諷是「垃圾耶誕樹」，還說跨年夜會看到更大棵。北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。