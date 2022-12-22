網路賣獸鋏遭檢舉 新北最重罰7萬5千元

新北市動保處近日接獲通報表示，土城永豐路一處工廠販售獸鋏，動保處隨即聯繫警方調查，廠家負責人表示，現址非賣家場址。動保處發現獸鋏製造商在大陸，由龍姓民眾網路販售，已違反動物保護法未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，將以同法最高處7萬5千元罰鍰。

台灣流浪動物救援協會日前在臉書發現昌盛百貨販售捕獸鋏，小隻獸鋏標價70元、大隻780元，隨即匯款6700元下單訂購81隻，店家以郵寄方式送件到府後，她立即向動保處檢舉，經動保處追查售出地址，位於土城區永豐路一處路邊廠區，動保處與警方協同下前往該場址進行突襲稽查，現場發現許多大小貨品堆置，並找到場區負責人戴小姐。

戴小姐表示，該廠區是北部物流退貨中心，她並非賣家，也不清楚臉書上的販售資訊是誰，各式物品經買家下單後如需退貨，會統一寄回該場址處理。戴小姐協助調查該筆獸鋏出貨單據，查出發貨點為大陸廣東省陽陽百貨，並協助聯繫物流公司取得同樣訂購獸鋏買家資料，隨即前往追回樹林區民眾購買的10隻獸鋏，並透過匯款資料循線查獲龍姓民眾依法裁處。

新北市動保處表示，民眾透過網路電商平台或臉書販售捕獸鋏或山豬吊，但全台皆不可販售捕獸鋏，此舉已違反動物保護法未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。另規定不可以使用獸鋏捕捉動物，違反前2條者將依同法處1萬5謙至7萬5千元罰鍰，如仍拒不改善5年內故意再次違反販售或使用獸鋏可處2年以下有期徒刑同條第2項定有明文。