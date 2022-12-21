快訊

新竹單親媽為養家累到吐血亡 男童趴冰櫃求媽媽醒醒

男打莫德納遭註記公費疫苗？ 北市衛生局已安排民眾接種流感疫苗

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新北有民眾欲施打公費流感疫苗遭拒，疑似北市合約醫療院所接種紀錄上傳錯誤，北市衛生局。接種示意圖。本報資料照片
新北有民眾欲施打公費流感疫苗遭拒，疑似北市合約醫療院所接種紀錄上傳錯誤，北市衛生局。接種示意圖。本報資料照片

新北有民眾前往樹林區衛生所施打公費流感疫苗遭拒，原因是已在台北市接種，儘管他秀出當天打的是莫德納次世代疫苗澄清仍無法，質疑系統註記出問題。台北市政府衛生局說，經衛福部疾管署確認，其預防接種資料確實為施打莫德納次世代疫苗，已安排民眾接種流感疫苗。

北市衛生局表示，有民眾欲打流感疫苗遭拒，疑似北市合約醫療院所接種紀錄上傳錯誤，經查他於12月9日到北市合約院所接種莫德納次世代疫苗，另以全國性預防接種資訊管理系統核對接種資料，且經衛福部疾管署確認，其預防接種資料確實為施打莫德納次世代疫苗。

衛生局說，診所當日即上傳接種紀錄，系統內也無流感疫苗相關上傳或註記紀錄，符合相關規定；已主動聯繫該民眾，安排前往醫療機構接種流感疫苗。

衛生局提醒，截至12月20日北市流感疫苗僅剩逾2000劑，民眾若有流感疫苗接種需求，可至台北市政府衛生局網站的流感疫苗專區查詢仍有流感疫苗的合約醫療院所資訊（https://reurl.cc/devN5D），接種前電話洽詢，以免徒勞往返。

流感疫苗 衛生局 北市

延伸閱讀

上海復星稱可換BNT次世代疫苗 莊人祥：曾遭拒換

BNT吵不停 上海復星急發聲明：未來訂單可換次世代疫苗

薛瑞元自揭家族病史 稱「轉換疫苗不見得危險」

薛瑞元讚郭董商業判斷清楚 但懷疑這時間點要求採購BNT次世代

相關新聞

汙水、地質調查說明不足 三鶯線延伸段環評初審未過

環保署今召開捷運三鶯線延伸桃園八德段環評初審，開發單位新北市捷運工程局針對環委於書面審查提出的空品維護、土方暫放、大湳滯...

新北市公布小內閣 副秘書長朱惕之升副市長

新北市政府今天下午公布最新小內閣名單，現任秘書長林祐賢屆齡退休，副市長陳純敬因另有規劃並鼓勵世代交替、培養更多優秀青壯人...

瑞芳高工表現亮眼 全國工科競賽囊括5金手8優勝

新北市瑞芳高工在今年全國高中工商科技藝競賽表現亮眼，囊括「5金手8優勝」的獎項，其中在電腦硬體裝修、建築製圖職種更拿下全國第一名的桂冠。除此之外在土木測量、資訊電子、機械類科等方面亦表現突出，在全體參與的師生努力下都有長足的進步與表現值得嘉許。

小小主播營登場 汐止小學生體驗當主播好開心

為了讓小朋友多元學習，新北市政府社會局創新補助案，由新北市親子教育協會和觀天下有線電視合作，今(21)日舉辦小小主播營活動，邀請國小學生上電視當主播，小朋友說，雖然很緊張，但是很有趣，是難得的體驗。

雜物堵塞易積水 汐止和平街重做排水溝改善

汐止區和平街46巷後方的一處排水溝，長期週邊遭人亂種菜，還有不少雜物丟棄，堵住了整個排水溝，造成下大雨容易積淹水，引起民怨，所以，新北市議員張錦豪在要求相關單位改善後，現在整段排水溝重新施作完成，解決問題。

青銀同樂 聖約翰科技大學揪長者一起搓湯圓

冬至節日即將來臨，聖約翰科技大學攜手賢孝里樂齡長者舉辦「青銀同樂、共慶冬至」搓湯圓活動，社區長輩與大學生一起搓湯圓，淡水區巫宗仁區長、葉振昌里長表等貴賓共襄盛舉，在寒冷天氣裡，讓每一個人都感受到幸福與溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。