男打莫德納遭註記公費疫苗？ 北市衛生局已安排民眾接種流感疫苗

新北有民眾前往樹林區衛生所施打公費流感疫苗遭拒，原因是已在台北市接種，儘管他秀出當天打的是莫德納次世代疫苗澄清仍無法，質疑系統註記出問題。台北市政府衛生局說，經衛福部疾管署確認，其預防接種資料確實為施打莫德納次世代疫苗，已安排民眾接種流感疫苗。

北市衛生局表示，有民眾欲打流感疫苗遭拒，疑似北市合約醫療院所接種紀錄上傳錯誤，經查他於12月9日到北市合約院所接種莫德納次世代疫苗，另以全國性預防接種資訊管理系統核對接種資料，且經衛福部疾管署確認，其預防接種資料確實為施打莫德納次世代疫苗。

衛生局說，診所當日即上傳接種紀錄，系統內也無流感疫苗相關上傳或註記紀錄，符合相關規定；已主動聯繫該民眾，安排前往醫療機構接種流感疫苗。

衛生局提醒，截至12月20日北市流感疫苗僅剩逾2000劑，民眾若有流感疫苗接種需求，可至台北市政府衛生局網站的流感疫苗專區查詢仍有流感疫苗的合約醫療院所資訊（https://reurl.cc/devN5D），接種前電話洽詢，以免徒勞往返。