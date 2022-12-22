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「垃圾耶誕樹」跨年變大？ 北市備戰
隨著耶誕節、跨年將至，人潮漸增，近日民眾發現台北信義商圈垃圾桶堆積如山，譏諷是「垃圾耶誕樹」，還說跨年夜會看到更大棵。北市環保局說，北市約2千組行人專用清潔箱，平均每日收運4至6次，人潮較多商圈則於熱點時段派員加收，提高清運頻率；跨年將動員逾700人、66處設大型垃圾桶，因應大量垃圾。
北市信義區出現另類街頭風情，香堤大道松壽路一側有組垃圾桶，民眾拍下被塞爆的景象，形容是大家努力完成「台北某個路口的耶誕樹」，畫面一出引發熱議。環保局表示，會於熱點時段加派人力清理，也會在周末或特定節日設置臨時性垃圾桶。
環保局目前設置約2千組行人專用清潔箱，平均每日收運4至6次，尤其信義、公館、西門町、東區商圈等人潮較多之處，會於熱點時段派員加收2至3次不等，以提高清運頻率。
市府統計近3年跨年晚會垃圾清運量，2019年為最多8.1公噸，後來疫情爆發，隔年銳減只有3.7公噸，去年則回升到7.5公噸。在疫情趨緩、防疫措施鬆綁之下，環保局環境清潔管理科長鄧淞駿預估，人潮會較往年多，垃圾量隨之增加。
今年跨年活動一樣是在台北市民廣場，屆時封路交管，環保局總動員逾700人力，並在市府周邊設66處共264個大型垃圾桶，散場動線如市府路、松壽路等擺放50個太空包，因應民眾丟垃圾的需求、環境清理與消毒作業。
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