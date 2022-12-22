聽新聞
test
0:00 / 0:00

「垃圾耶誕樹」跨年變大？ 北市備戰

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北信義商圈垃圾桶塞爆，被民眾譏諷「垃圾耶誕樹」。圖／翻攝自臉書爆廢公社二館
台北信義商圈垃圾桶塞爆，被民眾譏諷「垃圾耶誕樹」。圖／翻攝自臉書爆廢公社二館

隨著耶誕節、跨年將至，人潮漸增，近日民眾發現台北信義商圈垃圾桶堆積如山，譏諷是「垃圾耶誕樹」，還說跨年夜會看到更大棵。北市環保局說，北市約2千組行人專用清潔箱，平均每日收運4至6次，人潮較多商圈則於熱點時段派員加收，提高清運頻率；跨年將動員逾700人、66處設大型垃圾桶，因應大量垃圾。

北市信義區出現另類街頭風情，香堤大道松壽路一側有組垃圾桶，民眾拍下被塞爆的景象，形容是大家努力完成「台北某個路口的耶誕樹」，畫面一出引發熱議。環保局表示，會於熱點時段加派人力清理，也會在周末或特定節日設置臨時性垃圾桶。

環保局目前設置約2千組行人專用清潔箱，平均每日收運4至6次，尤其信義、公館、西門町、東區商圈等人潮較多之處，會於熱點時段派員加收2至3次不等，以提高清運頻率。

市府統計近3年跨年晚會垃圾清運量，2019年為最多8.1公噸，後來疫情爆發，隔年銳減只有3.7公噸，去年則回升到7.5公噸。在疫情趨緩、防疫措施鬆綁之下，環保局環境清潔管理科長鄧淞駿預估，人潮會較往年多，垃圾量隨之增加。

今年跨年活動一樣是在台北市民廣場，屆時封路交管，環保局總動員逾700人力，並在市府周邊設66處共264個大型垃圾桶，散場動線如市府路、松壽路等擺放50個太空包，因應民眾丟垃圾的需求、環境清理與消毒作業。

跨年晚會 北市 疫情

延伸閱讀

疫情趨緩跨年估湧大量人潮 北市環保局備戰垃圾清運

北市警遭網紅控告涉性騷擾 大安分局：擬記過1次懲處

北市議長選舉 議會設防疫措施供確診議員投票

新光三越信義區耶誕跨年辦趴嗨唱7天、2大市集一起熱鬧

相關新聞

忠孝西路機車擴大開放？ 柯列入移交

台北車站前的忠孝西路開放深夜11時至隔天上午6時機車通行，引發機車族、議員批是「假開放」。台北市長柯文哲昨天主持交通會報...

基捷共軌經費 交長要新北先墊

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立委賴品妤昨天在立院交通委員會質詢，主要爭議點為汐東線與基隆捷運共軌經費如何分擔。交通...

元旦起 北市8樓以上建物定期公安申報

北市建物屋齡逐年升高，近年又發生老舊建物火災憾事，北市府昨公布明年元旦起4項新制，其中8層樓以上未達16層應每3年申報1...

新北跨年煙火攻略 9處最佳觀賞點

跨年夜「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將施放，新北高灘處提供淡水4處、八里5處最佳立體環繞視角觀景點，高灘處透露，...

「垃圾耶誕樹」跨年變大？ 北市備戰

隨著耶誕節、跨年將至，人潮漸增，近日民眾發現台北信義商圈垃圾桶堆積如山，譏諷是「垃圾耶誕樹」，還說跨年夜會看到更大棵。北...

瑞芳高工表現亮眼 全國工科競賽囊括5金手8優勝

新北市瑞芳高工在今年全國高中工商科技藝競賽表現亮眼，囊括「5金手8優勝」的獎項，其中在電腦硬體裝修、建築製圖職種更拿下全國第一名的桂冠。除此之外在土木測量、資訊電子、機械類科等方面亦表現突出，在全體參與的師生努力下都有長足的進步與表現值得嘉許。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。