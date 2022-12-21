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腎病照護疫後新趨勢 居家腹膜透析量可望提升

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
衛福部雙和醫院今於院內舉行「腹予生命新選擇 透出人生大優腎」記者會。圖／雙和醫院提供
衛福部雙和醫院今於院內舉行「腹予生命新選擇 透出人生大優腎」記者會。圖／雙和醫院提供

衛福部雙和醫院今於院內舉行「腹予生命新選擇 透出人生大優腎」記者會，討論疫情對洗腎患者的照護的衝擊及挑戰，反而成為醫療服務模式改變的契機。病患謝小姐分享，過去透過視訊診療避免染疫風險，並採用腹膜透析，讓自己擁有較多生活自主權。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，疫情時代中，居家上課、上班，甚至連視訊看診也逐漸普及，居家醫療勢必成為接下來的發展趨勢，台灣透析人口密度高居全球之冠，使用透析人數將突破10萬大關；透析也運用數位遠端照護新技術，將洗腎從醫療機構回到家中。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成分享最新台灣腎病年報，2019年的透析相關費用支出達684.8億點，占當年全⺠健保的8.7%至9.3%，除溯本追源強化民眾腎臟病防治及保健觀念外，也得思考腎臟病照顧或透析治療，如何變得更具彈性與效益。

謝小姐表示，自己使用腹膜透析、需定期至雙和回診，過去最擔心的就是就醫時染疫該怎麼辦，但幸好雙和醫院提供視訊診療服務，不僅消弭染疫風險，也節省往返醫院的交通時間，讓喜歡登山的她能夠多安排運動行程，也突顯採用腹膜透析能擁有較多生活自主權的優點。

謝小姐指出，自己洗腎十餘年走來最重要的就是心態調適，正面且積極的去面對，洗腎並非「失去原來的生活品質」或「人生沒希望」那樣，很慶幸當初因為較年輕，還想要繼續工作，所以選擇自主性較高的腹膜透析，如今隨著醫療科技進步與居家醫療照護趨勢興起，也讓他感受人生充滿轉機。

雙和醫院腎臟內科主任吳美儀指出，腎臟病友們過去大多擔憂腹膜透析居家照護自行操作不易，如今是從個人到整體社區的整合醫療團隊來進行全方位照護服務，透過團隊協助，除降低病友自行操作腹膜透析的疑慮，也提升整體照護品質。

衛福部雙和醫院今於院內舉行「腹予生命新選擇 透出人生大優腎」記者會。圖／雙和醫院提供
衛福部雙和醫院今於院內舉行「腹予生命新選擇 透出人生大優腎」記者會。圖／雙和醫院提供

洗腎 腎臟病 團隊

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