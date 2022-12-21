疫情趨緩跨年估湧大量人潮 北市環保局備戰垃圾清運

台北信義商圈的人潮來往頻繁，垃圾桶被塞滿時有所聞。尤其跨年晚會即將到來，在疫情趨緩、防疫措施鬆綁之下，北市府環保局預估人潮會較往年更多，垃圾量也隨之增加，當天將出動逾700名人力，在場設置264個垃圾桶，也準備太空包供民眾丟垃圾。

市府統計近3年跨年晚會垃圾清運量，2019年為最多8.1公噸，後來疫情爆發，隔年銳減只有3.7公噸，去年則回升到7.5公噸。環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，近年疫情關係、人潮變少，垃圾量相比往年確實較少，預估今年會增加，至於多寡尚無法評估。

今年跨年活動一樣是在台北市民廣場，屆時封路交管，環保局總動員逾700位人力，並在市府周邊設置66處共264個大型垃圾桶，散場動線如市府路、松壽路等擺放50個太空包，因應民眾丟垃圾的需求、環境清理與消毒作業。