快訊

房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王國材要新北代墊98.47億元捷運共軌經費 市府：須討論

聯合報／ 記者周湘芸張睿廷／新北即時報導
交通部長王國材今指出，汐東線、基隆捷運共軌的98．47億元經費在基隆捷運核定前，確定由新北市政府先代墊，全案以年底前核定為目標。新北市捷運局回應，代墊部分仍須討論適法性，會等交通部下周提出具體內容。圖／新北捷運公司提供
交通部長王國材今指出，汐東線、基隆捷運共軌的98．47億元經費在基隆捷運核定前，確定由新北市政府先代墊，全案以年底前核定為目標。新北市捷運局回應，代墊部分仍須討論適法性，會等交通部下周提出具體內容。圖／新北捷運公司提供

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立法委員賴品妤今日於立法院交通委員會質詢表示，主要爭點為樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆捷運共軌部分）經費如何分擔。交通部長王國材指出，共用的98．47億元經費在基隆捷運核定前，確定由新北市政府先代墊，全案以年底前核定為目標。新北市捷運局回應，代墊部分仍須討論適法性，會等交通部下周提出具體內容。

賴品妤表示，交通部十月十三日將汐東捷運計畫陳報行政院，但計畫至今仍在國發會審議。根據國發會表示，目前尚未核定的主要爭點為汐東線的樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆捷運共用車站及軌道部分），其經費九十八．四七億元如何分攤、由誰先代墊款項？北北基地方政府未有結論。

王國材表示，他二十日已與行政院秘書長李孟諺討論出共識，汐東捷運計畫會在擬定但書後於近日核定，汐東線與基隆捷運共用經費在基隆捷運尚未核定前，由新北市政府先代墊。他也承諾，全案以年底前核定為目標，最慢不會超過農曆年前。

賴品妤表示，基隆捷運連接五堵、汐止到南港展覽館，汐東線連接東湖、社后地區到汐止，唯有基隆捷運搭配汐東捷運才能將路網效益最大化，汐止人已經盼望捷運二十多年，核定進度沒有再拖延的空間。

新北市捷運局表示，有關代墊基隆捷運所應分擔98.47億元部分，目前得知交通部將於下周邀新北協商討論，是否代墊還牽涉代墊經費適法性、代墊方案實質內容、歸墊期程與歸墊方式等，須由交通部提出具體內容。

捷運局指出，新北會基於加速汐東捷運獲中央核定前提下，共同研商解決基隆捷運計畫經費編列方案，以利汐東捷運的推動。

新北市議員廖先翔表示，蓋捷運也不會一次就須付完所有工程款，如中央願意加速核定基隆捷運，希望新北市府可以承擔下來，當然也希望中央盡快通過基隆捷運，不要讓新北市府負擔太大，相信這樣。

新北市議員張錦豪指出，目前北北基都是國民黨執政，應該也能溝通順暢，且新北市長侯友宜也曾說過會扛起來做，只要預算送進來，議員都會全力支持。

張錦豪提到，汐東線即將動工，新北市府應該盡快與台北市府溝通，解決吉林街拓寬問題，否則捷運施工後，恐出現交通黑暗期，這問題應盡早來解決。

基隆捷運 新北市長 交通部長

延伸閱讀

汐東捷運躺政院半年卡在這爭點 交長：最慢春節前核定

不禮讓行人、超速加重罰鍰 王國材提道交條例修正3重點

台鐵工會不滿公司化揚言春節罷工 王國材：像家人吵架

影／王國材與林姿妙走跨港大橋直呼太美 興奮拍照

相關新聞

汙水、地質調查說明不足 三鶯線延伸段環評初審未過

環保署今召開捷運三鶯線延伸桃園八德段環評初審，開發單位新北市捷運工程局針對環委於書面審查提出的空品維護、土方暫放、大湳滯...

新北市公布小內閣 副秘書長朱惕之升副市長

新北市政府今天下午公布最新小內閣名單，現任秘書長林祐賢屆齡退休，副市長陳純敬因另有規劃並鼓勵世代交替、培養更多優秀青壯人...

王國材要新北代墊98.47億元捷運共軌經費 市府：須討論

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立法委員賴品妤今日於立法院交通委員會質詢表示，主要爭點為樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆...

忠孝西路禁行機車解禁挨批「假開放」 柯文哲想出這招

禁行機車44年的台北車站前忠孝西路，日前終於解禁，但限深夜11時至隔天上午6時開放機車通行，機車團體批評是是「假開放」。...

9026將變更路線不進南港轉運站 通勤族反彈下周再協調

基隆大武崙至台北南港的9026客運，新營運業者將變更路線並且不進入南港轉運站，基隆通勤族反彈，公路總局日前與業者、基隆市...

第18期新北市疫苗系統 今天起3天開放預約

新冠本土疫情以Omicron變異株為主流病毒株，新北市衛生局提醒，新北市疫苗系統第18期，從12月21日起至12月23日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。