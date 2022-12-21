王國材要新北代墊98.47億元捷運共軌經費 市府：須討論

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立法委員賴品妤今日於立法院交通委員會質詢表示，主要爭點為樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆捷運共軌部分）經費如何分擔。交通部長王國材指出，共用的98．47億元經費在基隆捷運核定前，確定由新北市政府先代墊，全案以年底前核定為目標。新北市捷運局回應，代墊部分仍須討論適法性，會等交通部下周提出具體內容。

賴品妤表示，交通部十月十三日將汐東捷運計畫陳報行政院，但計畫至今仍在國發會審議。根據國發會表示，目前尚未核定的主要爭點為汐東線的樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆捷運共用車站及軌道部分），其經費九十八．四七億元如何分攤、由誰先代墊款項？北北基地方政府未有結論。

王國材表示，他二十日已與行政院秘書長李孟諺討論出共識，汐東捷運計畫會在擬定但書後於近日核定，汐東線與基隆捷運共用經費在基隆捷運尚未核定前，由新北市政府先代墊。他也承諾，全案以年底前核定為目標，最慢不會超過農曆年前。

賴品妤表示，基隆捷運連接五堵、汐止到南港展覽館，汐東線連接東湖、社后地區到汐止，唯有基隆捷運搭配汐東捷運才能將路網效益最大化，汐止人已經盼望捷運二十多年，核定進度沒有再拖延的空間。

新北市捷運局表示，有關代墊基隆捷運所應分擔98.47億元部分，目前得知交通部將於下周邀新北協商討論，是否代墊還牽涉代墊經費適法性、代墊方案實質內容、歸墊期程與歸墊方式等，須由交通部提出具體內容。

捷運局指出，新北會基於加速汐東捷運獲中央核定前提下，共同研商解決基隆捷運計畫經費編列方案，以利汐東捷運的推動。

新北市議員廖先翔表示，蓋捷運也不會一次就須付完所有工程款，如中央願意加速核定基隆捷運，希望新北市府可以承擔下來，當然也希望中央盡快通過基隆捷運，不要讓新北市府負擔太大，相信這樣。

新北市議員張錦豪指出，目前北北基都是國民黨執政，應該也能溝通順暢，且新北市長侯友宜也曾說過會扛起來做，只要預算送進來，議員都會全力支持。

張錦豪提到，汐東線即將動工，新北市府應該盡快與台北市府溝通，解決吉林街拓寬問題，否則捷運施工後，恐出現交通黑暗期，這問題應盡早來解決。