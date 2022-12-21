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汙水、地質調查說明不足 三鶯線延伸段環評初審未過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今召開捷運三鶯線延伸桃園八德段環評初審。圖／截自環評書件
環保署今召開捷運三鶯線延伸桃園八德段環評初審。圖／截自環評書件

環保署今召開捷運三鶯線延伸桃園八德段環評初審，開發單位新北市捷運工程局針對環委於書面審查提出的空品維護、土方暫放、大湳滯洪池等意見做調整，但環委仍認為施工期間汙水處理需加強、地質調查、震動防治及光電設施規模等內容不足，環委會決議補充修正後再審。

為強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益，新北捷運局規畫「捷運三鶯線延伸桃園八德段工程」，串聯捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線）。

本計畫位於桃園市八德區，自三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4.0公里，共配置3車站，與三鶯線系統相同，中運量鋼軌鋼輪型式。

環委於會中指出，地下段施工方式，有一段明挖路段深達地下20公尺，是很奇特的施工方式，但目前的說明並不充足；也有委員表示，該地卵礫層約20公尺，再往下可能是砂質層，如何處理排水及施工防護等也應說明。

還有環委對水質調查有疑慮，認為該地區水質屬中度嚴重汙染，但開發單位沒有針對施工作業期間的生活汙水影響做評估，建議若生活汙水應儘量外運處理，不要直接排放到鄰近水體；另有委員指出，豎啣埤一帶淹水嚴重，該區雖設計高架段，但引導或隧道部分也是淹水區，應加強面臨極端氣候降雨的應變措施。

此外，環委也希望加強增設太陽光電設施的規模及面積；針對臨近大城國中等敏感地區的路線，振動量非常接近環保署規定的限值，盼加強減振措施，而施工期間針對沿線交通敏感點，盼評估增設交通監測點位。

捷運 桃園 三鶯線

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