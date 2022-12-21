淡水鄧公里搓湯圓 傳統「雞母狗仔」變聖誕雪人

明天是一年一次的冬至節慶，新北市淡水區鄧公里與老人會一起舉辦了搓湯圓活動，除了搓湯圓應景外，里長邱美津也與長者一起舉辦手作「雞母狗仔」，更特別的將這傳統小手作變身成為聖誕小雪人相當可愛應景。

鄧公里長邱美津表示，希望藉由應景的活動帶動長者過冬至的氣氛，也將「雞母狗仔」的傳統民俗手作，帶著大家進入小時侯的回憶當中，在這寒冷的天氣當中感受溫暖。

「雞母狗仔」，是用米食所作成的麵團，捏成許多動物型狀，來為冬至節慶妝點出不一樣的氣氛，而這也是他們阿公阿嬤們小時後的回憶，藉由這場搓湯圓活動，展現在大家面前，感受傳統節慶的氛圍。

舉辦這場活動，不僅是歡慶冬至，也是讓社區居民在寒冬時刻聚在一起，共同感受團圓的氣氛。

淡水區長巫宗仁也說，今天來參與的居民，大家都一起搓湯圓，在大廚料理湯圓的同時，里長也帶著長輩們做起運動，活絡身體保持健康，也更凝聚社區居民的團結，也希望藉由這樣的活動，可以增進街坊鄰居彼此的感情。