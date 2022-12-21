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青銀同樂 聖約翰科技大學揪長者一起搓湯圓

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
聖約翰科技大學攜手賢孝里樂齡長者舉辦「青銀同樂、共慶冬至」搓湯圓活動，社區長輩與大學生一起搓湯圓。 圖／紅樹林有線電視提供
聖約翰科技大學攜手賢孝里樂齡長者舉辦「青銀同樂、共慶冬至」搓湯圓活動，社區長輩與大學生一起搓湯圓。 圖／紅樹林有線電視提供

冬至節日即將來臨，聖約翰科技大學攜手賢孝里樂齡長者舉辦「青銀同樂、共慶冬至」搓湯圓活動，社區長輩與大學生一起搓湯圓，淡水區巫宗仁區長、葉振昌里長表等貴賓共襄盛舉，在寒冷天氣裡，讓每一個人都感受到幸福與溫暖。

聖約翰科技大學校長張文宇表示，聖約翰科大是淡水在地的大學，建校迄今已經55年，學校一直希望深耕在地，分享資源，與社區共生，與產業共榮。很開心能夠跟賢孝里葉振昌里長一起合作，舉辦搓湯圓活動，還邀請阿鎮大師來辦桌，讓學生有機會跟社區長輩互動，一起歡度冬至節日。

校長張文宇指出，活動邀請樂齡大學的資深學生、年輕的樂齡福祉與健康促進系同學以及社區的大哥大姐們共聚一堂，年紀橫跨三個世代。

學生透過服務學習的機會與長輩互動，社區長輩也能進到校園來，跟學生分享他們生命經驗，例如：「雞母狗仔」的由來、怎麼捏製「雞母狗仔」…等等，並將這樣的傳統習俗傳承給下一代，這是「青銀共學、青銀共樂」也是聖約翰深入社區，善盡服務鄰里之大學責任的展現。

淡水 湯圓 冬至

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