雜物堵塞易積水 汐止和平街重做排水溝改善

汐止區和平街46巷後方的一處排水溝，長期週邊遭人亂種菜，還有不少雜物丟棄，堵住了整個排水溝，造成下大雨容易積淹水，引起民怨，所以，新北市議員張錦豪在要求相關單位改善後，現在整段排水溝重新施作完成，解決問題。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，汐止和平街46巷7弄底進去接後方茄苳溪步道旁，原本雜草、雜物堵住阻礙排水，因為，週邊巷弄的水都是排到這裡，但是長期缺乏整治非常體亂，所以，去年會勘要求改善，而這裡的地分別屬於國產署跟國泰人壽，跟他們協調後，國泰人壽也很幫忙出具土地同意書，讓市府水利局能夠順利施工。

孫焰龍指出，整個工程已經完成，埋在底下的大排水溝，匯流的水一路引導到防汛道路上的大排水箱涵，再排到基隆河出去，現在整個環境已經改善，希望週邊能好好整理利用，成為理想的居住環境。