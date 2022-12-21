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小小主播營登場 汐止小學生體驗當主播好開心

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市親子教育協會和觀天下有線電視合作舉辦小小主播營活動，小朋友說，雖然很緊張，但是很有趣，是難得的體驗。 圖／觀天下有線電視提供
新北市親子教育協會和觀天下有線電視合作舉辦小小主播營活動，小朋友說，雖然很緊張，但是很有趣，是難得的體驗。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓小朋友多元學習，新北市政府社會局創新補助案，由新北市親子教育協會和觀天下有線電視合作，今(21)日舉辦小小主播營活動，邀請國小學生上電視當主播，小朋友說，雖然很緊張，但是很有趣，是難得的體驗。

新北市親子教育協會理事長林詩琪表示，主要是希望小朋友除了在學校的上課以外有更多的體驗，也很感謝觀天下提供這樣的機會，讓小朋友實際到攝影棚當小小主播，是一個很有趣的活動。今天來發現小朋友都很開心，因為平常也都是打開電視看到主播，今天自己可以變成主播，都會覺得很有趣。

由新北市政府社會局、新北市親子教育協會主辦，觀天下有線電視協辦的小小主播營活動，兩個梯次，邀請汐止區的小學生到觀天下攝影棚參訪體驗，小朋友除了了解有線電視，以及新聞採訪，並且也實際坐上主播台播報，上電視小朋友很開心。

小朋友說很喜歡今天的活動，因為第一次當主播感覺很有趣，雖然有點緊張，但是很好玩。

主播 親子教育

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