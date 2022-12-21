瑞芳高工表現亮眼 全國工科競賽囊括5金手8優勝

新北市瑞芳高工在今年全國高中工商科技藝競賽表現亮眼，囊括「5金手8優勝」的獎項，其中在電腦硬體裝修、建築製圖職種更拿下全國第一名的桂冠。除此之外在土木測量、資訊電子、機械類科等方面亦表現突出，在全體參與的師生努力下都有長足的進步與表現值得嘉許。

本次競賽榮獲「建築製圖」金手獎第一名的許至欣同學，競賽準備中她領略到這一路到最後一定要克服、捨棄、釋懷等等的轉折、唯有不變就是「堅持」。利用課餘時間練習，黑夜，看似孤單，但仍能義無反顧，因為從繪畫中是在與自己談話，學習中並找尋自我繪畫風格，尤其是筆觸的掌握和基本功，獲得全國第一，她非常感謝劉若蘋老師及建築科老師的栽培。

另外一位金手獎第一名「電腦硬體裝修」的溫冠華同學，從只能自書本了解電腦硬體的知識到實際拆裝，每一步都反覆練習，每天耗在學校練習與指導老師討論的時間遠比與父母相處還多，常常因練習忘了學校門禁時間，被學校大門警衛CALL OUT親送回家，就這樣慢慢累積了技能基礎、信念、習慣，也不負重望從競爭激烈62位各校好手中脫穎而出。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，瑞芳高工有著悠久的歷史傳統，以及豐富的儀器設備與師資，近年來更積極與產業鏈結及技專聯盟、更拓展國際教育、雙語環境營造，為學子創造出更多有利的培養技能資源，更協助開辦國中技藝教育課程，透過本次全國技藝競賽的成果，更能驗證瑞芳高工在技藝教育方面的優異表現。