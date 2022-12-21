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忠孝西路機車夜間行 北市：車流穩定擬擴大開放

中央社／ 台北21日電

台北市長柯文哲今天出席任內最後1次交通會報時，關心忠孝西路夜間開放機車通行狀況。交通局說明，目前狀況平穩、無重大車禍，只要機車與公車互動穩定，就開始考慮擴大開放。

台北市交通局今天下午在交通會報上報告忠孝西路時段性開放機車通行狀況，此路段在禁行機車超過40年後，從14日起，每天晚間11時至隔天凌晨6時解禁。

交通局指出，開放機車通行後，交通警察大隊偕同市警局規劃交通疏導勤務，並加強周邊路況查報作為。目前觀察發現沿線交通狀況平穩、無重大車禍，將持續加強監控，維持交通秩序及安全。

柯文哲在聽取報告後詢問，解禁打算試辦多久。對此，台北市交通局交工處長劉瑞麟表示，已經正式開放機車通行了，不是試辦，將來會每天持續觀察公車與機車的交織狀況，藉以決定何時擴大開放。

柯文哲追問，要觀察多久、何時會決定。

劉瑞麟回答，現階段的難處在於公車數量很多，日間的車流模擬顯示會有太多危險，所以初步判斷不宜開放。

柯文哲建議，若要求機車比照汽車排隊、不准往前鑽行，就可以降低風險。

對此，台北市交通局長陳學台表示，若駕駛行為變成如此，那確實有機會，但現在最主要的疑慮就是模擬顯示事故比率高、死傷嚴重。

陳學台指出，忠孝西路這個路段相當敏感，只要發生事故就會導致交通壅塞迅速蔓延，所以開放過程須謹慎，現階段仍維持繼續觀察機車駕駛行為及與公車、小客車的互動，再來決定下一步。

柯文哲表示，還是必須思考什麼時候要決定下一步，總不能一觀察就觀察20年。

劉瑞麟會後接受媒體聯訪時指出，開放的時段要不要擴大，關鍵點在於機車、公車、小客車彼此的互動，只要穩定了，就會開始考慮下一步，但這個指標沒有客觀標準，也沒有理論依據，將會再找利益團體、學者專家等共商。

對於下一個開放通行的時段，劉瑞麟表示，現在看起來比較可行的是在假日，但假日的公車數量還是很多，小客車量也不低，所以不敢講一定會擴大開放，要在建立新模型、能預測機車數量後，才能往逐步開放的方向前進。

公車 柯文哲 台北市長

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