冬至吃湯圓藏風險 高澱粉等「三高」恐致胃脹氣

冬至即將到來，家家戶戶吃湯圓，祈求凡事圓滿、闔家團圓，也象徵「又長大一歲」，但湯圓為糯米製品，是高澱粉、高油與高糖的組合，吃太多恐衝擊健康。台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔提醒，湯圓熱量高、不利消化，食用份量需特別控制，避免過量導致澱粉無法分解，進而產生胃脹氣、胃食道逆流。

北慈指出，湯圓為糯米製品，是高澱粉、高油與高糖的組合，且吸水率強、黏性極高，在腸胃裡的蠕動較慢，大量食用容易讓無法分解的澱粉在腸道裡造成細菌發酵，產生氣體，導致腸胃不適，食用時需格外小心。

陳至翔建議，湯圓因熱量高，又不利消化，所以在份量上需要特別控制，切勿毫無節制地大量食用，避免澱粉無法分解，進而產生胃脹氣、胃食道逆流。

陳至翔提醒，湯圓屬於非低蛋白的主食類，患有慢性腎臟病的民眾，不宜作為主食類的選擇；且甜餡湯圓的花生和芝麻口味屬於含高磷的食物，不管是慢性腎臟病或透析中的民眾，為避免血磷過高，都不建議攝取。

至於糖尿病患者，因湯圓的外皮為糯米，各種餡料也多是含糖製品，例如豆沙、蓮蓉等，相對於日常普遍食用的米飯而言，淺嚐即可，避免血糖過高。另外，攝取過多湯圓會造成肥胖負擔，對於腸胃道的衝擊也大，肚子有開過刀、有腸沾黏病史，或是長期有便秘的患者亦應注意攝取的份量。

除食物跟腸內細菌的交互作用會造成脹氣，情緒也會影響到消化功能，人體的腸胃蠕動是靠自律神經掌管，自律神經會受到情緒、壓力等影響，所以本身比較焦慮、壓力比較大的人，就比較容易產生脹氣或是消化不良的症狀。

臨床上治療脹氣的方式為給予消脹氣的藥物治療及按摩肚子。陳至翔分享，在肚子塗抹薄荷油且均勻按摩，讓氣體被引流出體內，促進腸胃蠕動，就能改善脹氣的症狀。