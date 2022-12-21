故宮國寶二度遊彰化 今重磅開展 翠玉白菜再度亮相

故宮國寶遊彰化2.0「故宮文物×新媒體藝術展」今天在彰化縣立美術館重磅開展，彰化縣長王惠美說，此次展出包括知名的清翠玉白菜、北宋或遼玉龍紋盤等4件故宮國寶，還有長卷書畫動畫、虛擬實境VR等，提供大家全新的觀展體驗，將展出到2月28日，歡迎民眾也可利用年節假期暢遊彰化來看展。

「故宮文物×新媒體藝術展」今天在王惠美與國立故宮博物院副院長黃永泰等人主持下開展，王惠美表示，這是故宮文物第二次來到彰化展出，2020年第一次展覽時剛好遇到疫情比較可惜，所以彰化再接再厲再向故宮爭取讓國寶到彰化，讓彰化等中部鄉親不必大老遠跑去台北看國寶，而是在彰化就可一次看個夠。

王惠美說，這次「故宮國寶遊彰化2.0」展出是由鄉親民調選出心中最想看的故宮文物，包括大家耳熟能詳的「清翠玉白菜」、「北宋或遼玉龍紋盤」、觀眾票選最期待看到的文物第一名「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、與毫芒巧雕之作「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」。

黃永泰表示，此次故宮國寶遊彰化2.0除了一次重磅展出4件國寶文物，「清翠玉白菜」，是外國旅客來訪都一定會拍照留念的知名文物，除了雕工精緻，背後意義也很深厚，據說是清朝瑾妃入宮時，母親贈送的嫁妝，翠玉白菜上有2隻昆蟲，分別是螽斯與蝗蟲，象徵多子多孫，且翠玉白菜本身也代表著清清白白，當做嫁妝，別具意義。而此次彰化還特別製作特殊底座，讓大家可以360度觀看國寶「北宋或遼玉龍紋盤」，欣賞龍形的縷空精雕。

黃永泰說，此次展出的新藝術媒體多部都曾得到國際大獎，新媒體藝術展共有4個空間，包括展場「舞蝶香徑」，運用宋徽宗「詩帖」意象，可以看見蝴蝶翩翩飛舞；「幻象古水族」以「海錯圖」與「海怪圖記」為設計，從檔案文獻裡想像古代的海底生物，並利用音響燈光帶民眾體驗；「寰宇歷遊」利用影片科技，讓民眾像一隻鳥一樣，穿梭在跟「谿山行旅圖」、「早春圖」，感受水流、蟲鳴聲；「富春印象」，黃公望的作品「富春山居圖」畫作中不同的故事，結合梵谷、莫內等畫作，經過AI特效，不只是在美術是非常大的突破，也讓大家用不同時代、不同觀點去看作品，讓大家可以像一隻鳥般，穿梭在國寶之間欣賞。