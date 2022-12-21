忠孝西路禁行機車解禁挨批「假開放」 柯文哲想出這招

禁行機車44年的台北車站前忠孝西路，日前終於解禁，但限深夜11時至隔天上午6時開放機車通行，機車團體批評是是「假開放」。台北市長柯文哲下午主持市府交通會報時指出，夜間開放一定沒有問題，只是下一步要怎麼做？不能一「試辦」就20年，還「獻計」是不是規定行駛忠孝西路，機車比照汽車不准往前鑽，不准變換車道。

柯文哲在交通會報中詢問交通局，忠孝西路開放機車打算試辦多久？交工處長劉瑞麟說，其實是開放，不是「試辦」，長期從每天晚上11點到早上6點開放，至於是不是進到下一段階段，會持續觀察開放的交通狀況，是不是有辦法解決公車和機車交織的問題，再決定下一階段何時啟動。

柯文哲追問，何時做下一個決定？現在是11點到6點，這還要觀察多久才決定下一步？兩個月？三個月？劉瑞麟說，因為公車數量沒有減少，可能要看看有沒有辦法解決機車和公車交織的狀況，看看11點多時，機車和公車交織情況，持續再檢討能否往下一階段。

副祕書長陳信良也說，夜間就是開放，日間就是周末假日部分，因為數字已經是大到車流模擬狀況已經有太多的交織和危險，初步判斷也不宜在假日和周末開放，這是目前研究出來的狀況。

但柯文哲又問，如果規定忠孝西路，機車比照汽車，不准往前鑽？覺得有可能嗎？交通局長陳學台說，這講到重點，如果機車駕駛行為，可以不在車縫間鑽，行為可以變成這樣，其實是有機會。

陳學台也說，現在主要是擔心公車機車間事故風險太高，死傷程度也比較嚴重，忠孝西路也是比較敏感的地區，只要一發生事故，對交通擁塞的漫延非常快速，所以這部分會比較謹慎，研究後能開的就開，還會繼續觀察，如果提早到10點，公車量還是滿多的，所以會繼續觀察機車駕駛行為，與公車、小客車之間互動，再看下一步。 這也會和將接任的交通局長謝銘鴻討論這件事。

柯文哲指出，試辦一定不會有問題，但試辦到什麼程度，要決定下一步，不能一試辦就20年，總是要有一個「如果怎樣就怎樣」，這要列入移交。

柯文哲表示，如果機車在某些，完全比照汽車，不准變換車道，比照汽車，往前鑽也不准，把所有機車當做汽車一樣的權利義務，但這在某些區域開放也麻煩，在有些區域開放，某些不開放，這會亂掉，也是問題。