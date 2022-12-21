9026將變更路線不進南港轉運站 通勤族反彈下周再協調

基隆大武崙至台北南港的9026客運，新營運業者將變更路線並且不進入南港轉運站，基隆通勤族反彈，公路總局日前與業者、基隆市政府等相關單位協調沒有結果，立委蔡適應要求不能變更路線、必須進南港轉運站，否則公路總局不能同意上路，下周各單位要再協商。

原由首都與大都會客運聯營9026，近年因疫情虧損及營運許可到期不願繼續經營，公路總局甄選福和客運接續營運，但新業者提出變更路線在汐止增4個站點，且只到南港展覽館，不進南港轉運站，通勤族認整體搭車時間恐多半小時，群起反彈。

立委蔡適應服務處主任林明智今天表示，蔡適應為捍衛基隆人客運通行權益，已向公路總局表達9026進入南港轉運站，對於通勤和旅運之必要，以及直達南港轉運站對於節省通勤時間的便利，才能讓搭乘該路線的旅客持續增加，在這兩項條件都未達到的狀況下，要求公路總局不能輕易讓業者上路。

林明智說，國會辦公室將在下周邀請公路總局和相關單位，再次進行協調，務必讓班次、路線、通勤時間，符合基隆人的需求，也請公路總局再研擬後續的相關方案，來讓業者可以維持品質及服務。