快訊

訃聞接不完！ 大陸多位知名人士近日紛紛「因病過世」

「理科太太的諮商筆記」不賣了！ 內容改放在Podcast全面退費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9026將變更路線不進南港轉運站 通勤族反彈下周再協調

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
9026將變更路線不進南港轉運站，通勤族反彈下周再協調。圖／蔡適應服務處提供
9026將變更路線不進南港轉運站，通勤族反彈下周再協調。圖／蔡適應服務處提供

基隆大武崙至台北南港的9026客運，新營運業者將變更路線並且不進入南港轉運站，基隆通勤族反彈，公路總局日前與業者、基隆市政府等相關單位協調沒有結果，立委蔡適應要求不能變更路線、必須進南港轉運站，否則公路總局不能同意上路，下周各單位要再協商。

原由首都與大都會客運聯營9026，近年因疫情虧損及營運許可到期不願繼續經營，公路總局甄選福和客運接續營運，但新業者提出變更路線在汐止增4個站點，且只到南港展覽館，不進南港轉運站，通勤族認整體搭車時間恐多半小時，群起反彈。

立委蔡適應服務處主任林明智今天表示，蔡適應為捍衛基隆人客運通行權益，已向公路總局表達9026進入南港轉運站，對於通勤和旅運之必要，以及直達南港轉運站對於節省通勤時間的便利，才能讓搭乘該路線的旅客持續增加，在這兩項條件都未達到的狀況下，要求公路總局不能輕易讓業者上路。

林明智說，國會辦公室將在下周邀請公路總局和相關單位，再次進行協調，務必讓班次、路線、通勤時間，符合基隆人的需求，也請公路總局再研擬後續的相關方案，來讓業者可以維持品質及服務。

林明智說，針對近期網路上不斷有人放話，說蔡適應不管9026路線的言論，服務處嚴正駁斥，蔡適應和服務處同仁，自9026路線經營權易主至今，不斷與公路總局和基隆市政府來研商相關方案，以維護旅客通勤權益，不是有心人士亂放話可以混淆視聽的。

9026將變更路線不進南港轉運站，通勤族反彈下周再協調。圖／蔡適應服務處提供
9026將變更路線不進南港轉運站，通勤族反彈下周再協調。圖／蔡適應服務處提供

基隆 蔡適應 通勤族

延伸閱讀

基隆古蹟活化重現風華 漁會正濱大樓與要塞司令部招商

足球／國中就當南北通勤族 企甲最年輕進球員獲3年合約

市政顧問感恩餐敘 林右昌：8年讓幾近破表財政大幅改善

基隆執政8年 林右昌：減債逾57億元

相關新聞

9026將變更路線不進南港轉運站 通勤族反彈下周再協調

基隆大武崙至台北南港的9026客運，新營運業者將變更路線並且不進入南港轉運站，基隆通勤族反彈，公路總局日前與業者、基隆市...

鬧區「垃圾聖誕樹」跨年恐更大棵？北市環保局這樣做

有民眾最近在台北鬧區發現「垃圾聖誕樹」，被譏是台灣最美麗的風景。隨著耶誕節、跨年緊接而來，疫情趨緩、人潮漸增，垃圾議題備...

把握除夕收運時間 新北初一至初三垃圾車停收

農曆春節即將到來，新北市環保局公布過年期間的垃圾收運規畫。各區清潔隊在112年1月21日除夕當天，自上午收運至下午6點止...

冬至吃湯圓藏風險 高澱粉等「三高」恐致胃脹氣

冬至即將到來，家家戶戶吃湯圓，祈求凡事圓滿、闔家團圓，也象徵「又長大一歲」，但湯圓為糯米製品，是高澱粉、高油與高糖的組合...

故宮國寶二度遊彰化 今重磅開展 翠玉白菜再度亮相

故宮國寶遊彰化2.0「故宮文物×新媒體藝術展」今天在彰化縣立美術館重磅開展，彰化縣長王惠美說，此次展出包括知名的清翠玉白...

忠孝西路禁行機車解禁挨批「假開放」 柯文哲想出這招

禁行機車44年的台北車站前忠孝西路，日前終於解禁，但限深夜11時至隔天上午6時開放機車通行，機車團體批評是是「假開放」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。