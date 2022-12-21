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第18期新北市疫苗系統 今天起3天開放預約

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局提醒，新北市疫苗系統第18期，從12月21日起至12月23日，每天上午9點至晚上8點開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局提醒，新北市疫苗系統第18期，從12月21日起至12月23日，每天上午9點至晚上8點開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。圖／新北市衛生局提供

新冠本土疫情以Omicron變異株為主流病毒株，新北市衛生局提醒，新北市疫苗系統第18期，從12月21日起至12月23日，每天上午9點至晚上8點開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。

新北市衛生局表示，第18期疫苗預約平台預約自今天起至12月23日，每天上午9點至晚上8點開放系統預約，接種時間為12月26日至2023年1月1日。

衛生局指出，接種對象及疫苗種類包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑、6個月至11歲孩童BNT1至2劑、滿6歲至11歲兒童莫德納雙價疫苗第3劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax1至5劑、莫德納雙價疫苗第3至5劑。

接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw，民眾可多多利用。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診數每日仍新增1萬5千餘例，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。

衛生局 疫苗

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